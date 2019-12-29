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رئيس نادي الزمالك يهنئ فريقه بالتعادل مع زيسكو

التصنيفات: رياضة,رياضة عربية

حرص رئيس نادي الزّمالك المصري، مرتضى منصور، على الاتصال ببعثة فريقه في زامبيا، بعد التعادل 1-1 مع زيسكو يونايتد، أمس السبت، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

واطمأن منصور على البعثة وهنأ اللاعبين بعد الأداء الطيب الذي قدموه في المباراة ضد زيسكو، كما أكد على دعم الإدارة للجهاز الفني للفريق واللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وبعد هذا التعادل، رفع الزمالك رصيده إلى 4 نقاط، ليحافظ على مركزه في وصافة المجموعة الأولى، خلف المتصدر مازيمبي الكونغولي (7 نقاط)، الذي تعادل أيضاً بنتيجة 1-1 مع مضيفه بريميرو دي أوغوستو الأنغولي، متذيل الترتيب بنقطتين، وهو رصيد زيسكو الثالث ذاته، لكن فارق الأهداف يصب في مصلحة الأخير.

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التصنيفات: رياضة,رياضة عربية

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