الإمبراطور الروسي الأخير: أريد صلواتكم المقدسة
وجه المقاتل الروسي، فيودور يميليانينكو، بطل العالم السابق لرياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA)، رسالة لجماهيره عشية نزاله المرتقب ضد الأمريكي كوينتون جاكسون، اليوم في اليابان.
وكتب يميليانينكو الأكبر، الملقب بـ “الإمبراطور الروسي الأخير”، تدوينة عبر حسابه على “إنستغرام”، أمس، قال فيها: لقد جرت المراسم الرسمية لعملية الوزن، غداً النزال، وأريد صلواتكم المقدسة.
وأعلن المقاتل الروسي في وقت سابق أن هذا النزال سيكون الأخير بالنسبة له في اليابان، التي خاض فيها 25 مواجهة في مسيرته.
وخسر فيودور يميليانينكو (43 عاماً) في آخر نزال له، العام الماضي، بالضربة القاضية أمام الأمريكي رايان بيدر، في غضون 35 ثانية فقط، في منافسة على لقب بطل الجائزة الكبرى لمنظمة “بيلاتور – Bellator”.
وتوج المقاتل الروسي خلال مسيرته الاحترافية 8 مرات بلقب بطل الفنون القتالية المختلطة (MMA)، منها 4 ألقاب في منظمة “Pride FC”، ولقبان في كل من منظمتي “RINGS” و”WAMMA”.
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