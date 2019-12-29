آخر تحديث: 2019-12-29 10:27:22
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مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في الإنذارات والسبيل والراموسة والفريحة بحلب وريفها من الساعة 8.00 وحتى الساعة 14.00

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