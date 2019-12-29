مصدر عسكري: ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش اليوم بتفتيش وإزالة وتفجير مخلفات الإرهابيين في الإنذارات والسبيل والراموسة والفريحة بحلب وريفها من الساعة 8.00 وحتى الساعة 14.00

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الأحد 3 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 29 كانون الأول 2019
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مترافقةً بالقنابل الغازية.. حملة اعتقالات في القدس
مؤتمر تجمع الفعاليات الشعبية للمصالحة الوطنية يؤكد خيار المصالحة كمشروع للشعب السوري بجميع أبنائه
تركيا معزولة دبلوماسياً واقتصادياً وأقل أمناً
اقتصاد سياسي.. القوة الاقتصادية الصاعدة بوجه السياسة الأميركية المتعثرة
من العالم
بانوراما «تشرين» خلال 2019 .. قرارات حكومية لزيادة الإنتاج ورفع النمو الاقتصادي
مليارات الدولارات ضاعت في مناقصات فاسدة وجرعات سرطانية وهمية ومحروقات مسروقة بمصفاة حمص!
الجيش يحبط هجوماً للمجموعات الإرهابية على محور جرجناز ـ التح ويكبّدها خسائر كبيرة
"أوتشا": الاحتلال الإسرائيلي هدم 617 منزلاً فلسطينياً خلال الأسبوعين الماضيين
تواصل الإضراب في فرنسا والمتظاهرون يدعون ماكرون للاستقالة
ولايتي لوفد من شيوخ العشائر السورية: وجود قوات الاحتلال الأمريكي غير مشروع
رئيسا البرلمانين الليبي والقبرصي: أعمال النظام التركي تصعد التوتر
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين
اعتداءات إرهابية بالقذائف على ريف اللاذقية
بتوجيه من الرئيس الأسد .. الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس يبدأ زيارة عمل إلى حمص