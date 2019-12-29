غانم يتفقد معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى ويزور بئري «شريفة 2» و«شريفة 104»

تفقد المهندس علي غانم وزير النفط والثروة المعدنية معمل غاز جنوب المنطقة الوسطى بعد إنهاء الإصلاحات بالكامل بسبب استهدافه من العصابات الإرهابية منذ نحو أسبوع.

كما زار وزير النفط بئري الغاز «شريفة 2» و«شريفة 104» من حقول «شريفة» شرق حمص واللتين تم إدخالهما في الإنتاج منذ نحو 15 يوماً.

ولفت غانم إلى أنه تم إنجاز الخطوط في زمن قياسي بلغ 15 يوماً وبخبرات وطنية صرفة.

المهندس سلمان غريب مدير حقول المنطقة الوسطى أشار في تصريح لـ«سانا» إلى أن المنطقة مؤملة غازياً والبئرين اللتين تم وضعهما في الخدمة إنتاجهما تقريباً نحو مليون متر مكعب.

كما زار الوزير موقع الحفر في حقل «شريفة 5» وهو موقع جديد تجاوز الحفر فيه الـ«300» متر وخلال شهرين من الممكن أن يكون في الإنتاج.

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