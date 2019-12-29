تركيا معزولة دبلوماسياً واقتصادياً وأقل أمناً

ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:

استغل رئيس النظام التركي رجب أردوغان الأزمة في سورية ليطلق العنان لأوهامه المتعلقة بإعادة إحياء الإمبراطورية العثمانية ما دفعه إلى التخلي بسرعة عن سياسة « تصفير المشاكل مع الجيران» (التي أطلقتها أنقرة في عام 2010) حيث تعاني تركيا اليوم من مشكلات أكثر مما كانت عليه قبل التدخل في الشؤون السورية.

جاء هذا في مقال نشره موقع «رون بول إنستيتيوت» الأمريكي الذي أشار إلى أن أردوغان، من خلال دعمه للحرب ضد سورية والتنظيمات الإرهابية فيها بما يشمل «القاعدة وداعش»، أوجد المزيد من المشكلات لبلاده بما فيها تقوية نفوذ حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه أنقرة كمنظمة إرهابية، وازدياد الهجمات الإرهابية بشكل كبير فيها، وتهجير أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إليها.

وأكد المقال أن الاقتصاد التركي دخل في أزمة حرجة فقد بلغ معدل البطالة حوالي 14٪، ويعود ذلك جزئياً إلى الحرب على سورية فأنقرة أنفقت مليارات الدولارات في محاولة تدمير سورية والعائد الوحيد الذي حققته كان من الاتجار غير الشرعي بالنفط السوري المسروق على يد «داعش» عبر شركات مملوكة لنجل أردوغان، بلال.

وقال المقال: وللحفاظ على وحدة البلاد، على الرغم من المشكلات الاقتصادية والأمنية المتصاعدة، لجأ أردوغان إلى التحشيد ضد اليونان، ولذلك وظف أردوغان الإعلام التركي الخاضع لسيطرته في خداع الأتراك عبر بث الأكاذيب لتسويغ مطالبته بالجزر اليونانية والفضاء البحري، علماً أن القانون الدولي يحدد هذه المناطق كأرض لليونان.

وتابع المقال: ومع فشله في هزيمة حزب العمال الكردستاني و«إسقاط» الدولة السورية، ووسط سعيه لتحقيق مشروعه العثماني الجديد، تحول أردوغان إلى حكومة «الوفاق» في ليبيا برئاسة فايز السراج لسرقة الفضاء البحري اليوناني وتقسيمه بينه وبين حكومة الوفاق، لكن أردوغان أخطأ بشكل كبير وأصبح الآن في وضع أضعف بكثير مما كان عليه في أواخر تشرين الثاني عندما بدأ استفزازاته ضد اليونان، إذ لم يدعم أي بلد خططه تلك، وأيضاً، وفي حالة نادرة، أدانت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خطوة تركيا الاستفزازية.

وأكد المقال أن مغامرة أردوغان مع السراج ضد اليونان عزلت تركيا على نحو أشد وأضفت شرعية على زحف الجيش الليبي بقيادة خليفة حفتر نحو طرابلس، لافتاً إلى أن السراج كان الحليف الوحيد لأردوغان في جنوب البحر الأبيض المتوسط، ولكنه من المحتمل أن يفقد السلطة مع هجوم حفتر على طرابلس. فهل تستطيع أنقرة حقاً أن تكون في حالة حرب مع سورية وليبيا إضافة إلى مصر، التي وعدت بالرد على التدخل التركي في ليبيا، في الوقت الذي تستمر فيه الأزمة الاقتصادية التركية في التدهور؟!

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