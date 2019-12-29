من العالم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد مشروع قرار روسياً بشــأن مكافحة الجرائم الإلكترونية
تشرين – رصد
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس مشروع قرار روسياً بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية على الرغم من اعتراض الولايات المتحدة بهذا الصدد.
وجرى التصويت على مشروع القرار الروسي، إذ حصل مشروع القرار على موافقة 79 دولة، وعارضته 60 دولة، وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت. وينص القرار على مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.
«سبوتنيك»
كليتشدار أوغلو: يكفينا مغامرات سببها عقد أردوغان «الإخوانية»
تشرين – رصد
أكد زعيم حزب «الشعب الجمهوري» التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن تركيا لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المغامرات التي يقوم بها رئيس النظام رجب أردوغان لتحقيق أطماعه.
وخلال حديث لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في أنقرة، عبر كليتشدار أوغلو عن رفضه لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا، قائلاً: لن نصوت تأييداً لمذكرة الحكومة الخاصة بإرسال الجيش إلى ليبيا، فيكفينا مغامرات وحروباً سببها الوحيد عقد أردوغان الإخوانية.
«سانا»
منظمة دولية: 90 قتيلاً بانفجار في مقديشو
تشرين – رصد
ذكر تقرير منظمة دولية تعمل في الصومال أن ما لا يقل عن 90 شخصا قُتلوا، كما أصيب العشرات في انفجار شاحنة ملغومة عند نقطة تفتيش بالعاصمة الصومالية مقديشو أمس، في إحدى أسوأ الهجمات التي يشهدها هذا البلد في الآونة الأخيرة.
وقال عضو في البرلمان الصومالي: إن عدد القتلى تجاوز 90 شخصا منهم 17 من أفراد الشرطة, و العديد من الطلبة ومواطنان تركيان ,ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار.
«رويترز»
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