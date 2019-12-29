تشرين:

جهد حكومي متواصل منذ بداية العام الحالي لتحسين الواقع الاقتصادي بكل مكوناته الصناعية والخدمية, وذلك بالتوازي مع الإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري على الأرض وتحرير كافة الأراضي التي وجدت فيها العصابات الإرهابية منذ بدء المؤامرة الكونية, والحصار الاقتصادي الجائر على بلدنا من الدول المعادية والتي كانت ومازالت الداعم لتلك العصابات التي استهدفت مكونات الاقتصاد الوطني, وتالياً الجهد الحكومي كان واضحاً لترميم وتأهيل وتطوير البنية الاقتصادية وفق الامكانات المتوافرة لاسيما لجهة عودة النشاط الصناعي, انطلاقاً من الدور المهم والكبير الذي يلعبه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهو الحامل الأكبر للنظام السياسي في سورية, من هنا كان لزاماً على الجميع إيلاءه الاهتمام الذي يستحق وبذل كل الجهود والطاقات لتطويره وتحديثه ليبقى مستمراً في العمل والإنتاج ضمن مفهوم الريعية الاقتصادية والاجتماعية.

«التجارة الداخلية»

قد يجمع مراقبون على انخفاض شعبية وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك هذا العام إلى 10% بعد أن وصلت العام الماضي إلى 90%، فحصدت المركز الأول بأن أصبحت «سيرة على كل لسان» سواء بما أحدثته من ضجة بقراراتها أو بكاريزما وزيرها السابق الذي أعاد لأذهان العامة ذكريات المسلسل الكوميدي «يوميات مدير عام» حينما كان يتنكر مرتدياً كنزة وبنطالاً قماشياً وطاقية بعيداً عن الطقم الرسمي متجولاً في الأسواق، هذا الإجماع ليس شعبياً فحسب فحتى أغلب العاملين في الوزارة أكدوا موت الوزارة سريرياً وسرقة الأضواء الإعلامية منها بعد تسلم منصبها الوزير عاطف نداف الذي لا يحب الظهور الإعلامي فاكتفى بإيكال تلك المهمة إلى معاونه لحين تفهم ماهية الوزارة وكيفية عملها.

وإذا ما أردنا اختصار عمل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك خلال هذا العام بكلمة، سؤال نورد فيه إجابات البعض: «مجرد إغلاقات، ليس لها وجود، متل قلتها، قرارات ورقية، مو طالع بإيدها شي».

في الوقت الذي تحولت فيه الوزارة العام الماضي إلى «بعبع» يخيف التجار ويدفعهم لإعادة النظر في أسعارهم وتخفيضها لتتناسب مع تكاليف إنتاجهم أي بالمختصر «أصبحوا يحسبون لها حساباً» بات التاجر هذا العام متحكماً برقبة المواطن يرفع أسعاره وفقاً لأهوائه الشخصية في ظل غياب كامل لدور تلك الوزارة اللهم إلا في آخر «فورة» لها عندما أعلنت الحرب على التجار، فبدأت بإغلاق المحلات المخالفة بالأسعار «ويافورة ما تمت» اغتنى خلالها المراقبون التموينيون وبقي المواطن يستعر بلظى أسعار التجار.

لا شيء يذكر

لم تكن حرب البطاطا والبندورة هذا العام عنوان سجل نشاطات وزارة التجارة الداخلية الوحيدة التي سارعت العام الماضي لتخفض أسعارها بعد الغضب الجماهيري، ولاسيما أن جميع المواد الغذائية وغير الغذائية قد ارتفعت أضعافاً هذا العام، بينما لم تحرك الوزارة ساكناً بل كان تصريح وزيرها نداف الأخير بأن ارتفاع الأسعار سببه ارتفاع الدولار مبرراً بشكل أو بآخر للتجار دفعهم للتجرؤ والتمسك بتلك الذريعة «الدولار» شماعة كلما أرادوا رفع أسعارهم التي باتت تختلف بين تاجر وآخر أكثر من 500 ليرة أحياناً، ولم يحدث ارتفاع سعر المتة الضجة التي أحدثها العام الماضي فارتفعت أسعارها «على الهسي» أضعافاً مضاعفة ومن دون أي مساءلة!

حكماً، لا يمكن تسمية هذا العام بعام الموز فحتى الموز لم يشبع منه المواطن السوري الذي وصل به إلى حد التخمة العام الماضي فباتت أسعاره شبه موازية للموز الصومالي فوصل سعره إلى 900 ليرة بينما بيع الأخير ب1200 ليرة برغم اختلاف جودته وحجمه، وبقيت الصورة الذهنية الراسخة عن كون وزارة التجارة الداخلية مسؤولة عن حماية التاجر بدلاً من المستهلك هي الرائدة، فحتى الحملات التموينية التي شنتها الأعوام الماضية والتي عدّها البعض مجرد استعراض عضلات في وقت الحماسة، كما الشاورما، غابت هذا العام باستثناء آخر حملة للإغلاقات.

صفقة طلائعية

ربما يمكن تبرير سلبية وغياب دور وزارة التجارة الداخلية هذا العام باستجابتها لاستغاثة أغلبية أعضاء مجلس الشعب العام الماضي عندما طالبوها بعدم التدخل في المواد التموينية كي لا تفقد، ولاسيما أنها لا تتدخل إلا وتحصل مصيبة أو كارثة، ولكن وإن افترضنا ذلك فهذا لا يشفع لها ولاسيما أن اسمها مرتبط بحماية المستهلك، وهذا ما دفع أحد أعضاء مجلس الشعب إلى السخرية من دورها الغائب بالتصفيق صفقة طلائعية لها متابعاً: يبدو أن المستهلك أصبح بحاجة إلى من يحميه من وزارة حماية المستهلك.. هل دور وزارة التجارة اقتصر على التحذير فقط؟!

إجراءات خجولة

وفي جردة لسجل نشاطات الوزارة هذا العام، ربما نجد أن طوابير المواطنين على أبواب المؤسسة السورية للتجارة هو أكثر ما يميزه، ولاسيما أن تدافع المواطنين للحصول على 3 كيلو غرامات سكر كل أسبوعين بعد الختم على دفتر العائلة كدليل دامغ على حصوله عليها، يمنعه من التخفي أو سلوك طرق غير شرعية ليحظى بكيلو آخر اذا كان موسم صناعة المربى!، بينما نام تطبيق عين المواطن ليظهر بدلاً منه رقم 119 لمن يرغب بالإبلاغ عن أي شكوى تعترضه في ظل تناسي غياب ثقافة الشكوى لدى المواطن بسبب خوفه وحفاظه على أمنه الشخصي، هذا الرقم الذي أصبح على مواقع التواصل الاجتماعي مادة طريفة تحاك عليه النكت والدعابات وآخرها كان الاستنجاد بالرقم بعد علم الخاطب بغلاء مهر من تقدم لخطبتها.

ولكن إذا ما أردنا النظر إلى الكأس المملوءة وكي لا نبخس الوزارة حقها فتجدر بنا الإشارة إلى أي عمل ولو كان مجرد «فورة لا تسمن ولا تغني من جوع» فقد قامت الوزارة مؤخراً بحملة أغلقت خلالها أكثر من 200 محل ومنشأة بسبب زيادة أسعارها، وللأمانة يجب ألا ننكر تفكير الوزارة بالمستهلك الغلبان فقامت بإسعاد قلبه «المفحم» بالإعلان عن توزيع سلة غذائية يفرق سعرها عن أسعار السوق ب5 آلاف ليرة، إضافة لتعديل قانون حماية المستهلك الذي لم يتم تطبيقه إلى اليوم، وإقالة مديرين فاسدين في المؤسسة السورية للتجارة.

قرارات مفصلية

وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أصدرت عدة قرارات يمكن نعتها بالمفصلية نوعاً ما، فقد أعلنت اعتماد 6 مواد جديدة في إطار برنامج إحلال بدائل المستوردات من خلال دعم أسعار الفائدة لها وشملت تلك المواد إقامة معامل لإنتاج الألواح الزجاجية إلى جانب ترميم وإعادة تشغيل معامل صناعة الآلات وخطوط الإنتاج وترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل صناعة ألواح الفورميكا بدءاً من المادة الأولية، بالتوازي مع ترميم وإعادة تشغيل وإقامة مشاريع صناعة مكونات الطاقات المتجددة، وأيضاً إقامة معامل لإنتاج منظمات الطاقة (الإنفيرترات)، وأخيراً ترميم وإعادة تشغيل وإقامة معامل لإنتاج البطاريات، كما قامت بمنع استيراد مادة السيليكون البارد وذلك بهدف تشجيع الصناعة المحلية. ومن ضمن قراراتها أيضاً أصدرت الوزارة قراراً يقضي بإخضاع استيراد البضائع والسلع لكافة المستوردين لإيداع وحجز مؤونة بالليرات السورية من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة، ناهيك بقرار إخضاع استيراد البضائع والسلع لجميع المستوردين بعد الحصول على الموافقة المبدئية لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفق الدليل التطبيقي المعتمد لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد وقبل منح إجازة أو موافقة الاستيراد اللازمة يجب أن يتم تزويد مديرية الاقتصاد والتجارة المعنية أو دوائر منح الإجازات لدى هيئة الاستثمار السورية وفروعها في المحافظات أو دوائر منح الإجازات في المدن الصناعية في المحافظات بكتاب من أحد المصارف العاملة في القطر يتضمن أن المستورد لديه إيداعات بما يعادل مبلغ 25% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة أو الموافقة بالليرات السورية وفق سعر الصرف المحدد بنشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي، كما اشترط القرار إيداع وحجز مبلغ 15% من القيمة المقابلة لمشروع الإجازة كمؤونة استيراد بالليرات السورية وفق نشرة أسعار صرف العملات الأجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي ومن دون فوائد وذلك حتى تاريخ تنفيذ الإجازة.

إعادة نظر بالمنشآت الصناعية

أفرزت الحرب مشاكل استدعت إعادة النظر بنشاط بعض الشركات الصناعية المتضررة والتفكير بتغيير نشاطها بما يحقق الجدوى الاقتصادية مع الحفاظ الكامل على حقوق العمالة ودعم نشاطات أخرى والتوسع بها وتبني فكرة تجميع بعض الأنشطة في منطقة جغرافية واحدة (العناقيد الصناعية) والإبقاء على النشاطات المتوازنة التي تؤمن تشغيل العمالة وتوفير السلع من دون أن تحقق أرباحاً.

هذه الأمور برمتها تتطلب إعادة النظر بأولويات معالجة هذه الأضرار في مرحلة ما بعد الأزمة و التركيز على الأنشطة الصناعية الاستراتيجية.

لكن هذا الأمر فرض على الصناعة اعتماد استراتيجية جديدة تعتمد على استثمار الإمكانات المتوافرة في الشركات التابعة سواء من الناحية الفنية والإنتاجية, أو الخبرات والكوادر البشرية لتعزيز مواقع العمل الصناعي وزيادة إنتاجيتها لتأمين السوق المحلية وحاجة الجهات العامة من المنتجات والسلع الضرورية, وتالياً الاعتماد على خطوات ثابتة باتجاه إعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية المتوقفة في بعض الشركات وفق اتجاهين, الأول في الشركات التي دمرت بشكل جزئي وإمكانية إعادة إقلاعها من جديد, والثاني في الشركات القائمة من خلال تأهيل خطوط إنتاج كانت متوقفة لأسباب فنية وإنتاجية وغيرها.

واقع

من الشركات و الخطوط المتوقفة التي تم إعادة إقلاعها الشركة العامة للمنتجات المطاطية والبلاستيكية وإصلاح آلة تصنيع الأحذية الرياضية, والبدء بإنتاج «البوط» وذلك بقصد تلبية حاجة السوق المحلية بسعر منافس وجودة ممتازة, وإعادة إقلاع إنتاج خط الأنابيب الملساء في شركة بلاستيك حلب, وصيانة وتشغيل الخط الثاني في معمل أحذية السويداء, وإقلاع صالة الألبسة الجاهزة بمقر الشركة السورية للغزل في حلب, وإعادة تشغيل بعض الآلات الإنتاجية في الشركة الخماسية, وإصلاح 28 آلة في شركة النايلون بعد توقف لسنوات, أيضاً تمت إعادة تشغيل شركة حلب لصناعة الكابلات وشركة الجرارات من أجل تعويض النقص الحاصل بالجرارات لدى البلديات والجهات الزراعية, إضافة لإقلاع معمل السكر لتوفير المادة في السوق المحلية .

والحال ذاته في شركة حديد حماة التي زادت طاقتها الإنتاجية بحدود 5051 طناً من البيليت في شهر واحد, ناهيك بإقلاع خط إنتاج جديد في شركة البان دمشق لتأمين اللبن واللبنة بطاقة إنتاجية من 2- 4 أطنان يومياً, وتركيب آلات نفخ في وحدة مياه الفيجة لرفع الطاقة الإنتاجية من 20% إلى 80%, وهناك خطوط انتاجية تمت إعادتها للعمل في شركات الدباغة والغزل في جبلة وغيرها من الشركات, وذلك من أجل تأمين حاجة السوق المحلية وبعض الجهات العامة.

لكن وزارة الصناعة لم تكتف بإعادة المتوقف عن الإنتاج إلى سوق العمل والإنتاج الفعلي لكنها سعت إلى إدخال خطوط إنتاجية جديدة من شأنها دعم المنتج المحلي وفق آلية تحقق الريعية الاقتصادية حيث تم افتتاح خط الشراب الجاف في شركة تاميكو في مقرها الحالي بعد تدمير مقرها الرئيسي في ريف دمشق وذلك بقصد إنتاج مختلف الأصناف من المضادات الحيوية وتبلغ طاقته الإنتاجية من 6 إلى 6,5 ملايين عبوة سنوياً, إضافة لافتتاح خط إنتاج الكبسول من المضادات الحيوية الجيل الثالث وبطاقة إنتاجية قدرت بحوالي 20 مليون كبسولة, والأهم افتتاح مجمع مخابر المديرية.

أيضاً تم افتتاح خط إنتاج جديد في معمل أحذية مصياف بطاقة إنتاجية يومية 500 زوج من الاحذية وبمعدل ربحي يقدر بنحو 750 ألف ليرة يومياً, إضافة للبدء بإعادة تدوير 800 طن من النفايات المتراكمة في المعمل منذ 42 عاماً واستخدامها مواد أولية في صناعة البلاستيك, وإعادة تشغيل الخط الثاني في معمل أحذية السويداء, والبدء بإنتاج الجلد الملون في شركة الدباغة بدمشق وتجهيز ورشة لخياطة الجلد .

والحال ذاته ينطبق على القطاع النسيجي وأهمية الخطوات التي قامت بها الوزارة والشركات المعنية بقصد زيادة الطاقات الإنتاجية فيها حيث تم افتتاح مركزين لبيع الغزل والنسيج في محافظتي دمشق وحلب وذلك والتحفيز لتخفيف مخازين شركات الغزل التابعة للمؤسسة, والعمل على تصنيع خيوط ممزوجة بنسبة 80% صوف طبيعي و20% من مادة الأكرليك, والأهم في خطوات المؤسسة إحداث مراكز إنتاجية جديدة تابعة لشركة وسيم للألبسة الجاهزة في محافظات حمص ودمشق وطرطوس واللاذقية في بيت ياشوط وذلك بقصد تحقيق إيرادات للشركة من جهة وتوفير فرص عمالة لذوي الشهداء وجرحى الجيش والقوات المسلحة, ناهيك بما تم في شركة غزل جبلة وزيادة عدد الآلات العاملة إلى 72 آلة , تجهيز آلات الزوي فيها, وآلتي تطبيق بشركة جبلة للغزل بطاقة إنتاجية تقدر بثلاثة أطنان يومياً.

وما ذكرناه يقودنا للحديث عما تم تحقيقه على مستوى المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء فقد تم إنجاز عدد من المشاريع الانتاجية في مقدمتها وضع آلة العفاس الرملي في شركة إسمنت حماة في الخدمة الفعلية بإيراد مالي يتجاوز سقف المليار ليرة سنوياً, وإحداث مراكز لإنتاج البلوك و«الهوردي» لدى الشركات التابعة لتأمين حاجة القطاعين العام والخاص ومن مختلف القياسات بأسعار منافسة ومناسبة, وتقوم الوزارة والمؤسسة بدراسة اقامة عدد من المشاريع التي تثبت جدواها الاقتصادية مثل الدهان الاسمنتي والقرميد واللاصق الإسمنتي والخرسانة الملونة وغيرها من المنتجات التي تحتاجها السوق المحلية ومؤخراً تمت إعادة تأهيل الخط الأول لإنتاج الإسمنت في إسمنت عدرا بأيدٍ وخبرات وطنية بالتعاون مع شركة الإنشاءات المعدنية.

وهذا من دون أن ننسى ما تحقق في المؤسسات الأخرى شركاتها لاسيما شركة كونسروة دمشق وإدخال أصناف جديدة من المنتجات كالحلاوة الطحينية والكاتشب والخشاف والفطر, مع استمرار المؤسسة في البحث عن مقومات ولادة مشروع العصائر وغيره من المشروعات المتوقفة.

وتالياً فإن الإنجازات التي تم تحقيقها والتي ذكرنا البعض منها سابقاً أعطت نتائج ايجابية على أرض الواقع ترجمت بعقود تسويقية قدرت قيمتها الاجمالية منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه بحدود 320 مليار ليرة, معظمها من الإنتاج الجديد في الشركات, ناهيك عن تصريف ما يقارب 25 مليار ليرة من قيمة المخازين المتراكمة في الشركات علماً أن قيمتها الإجمالية موقوفة مع بداية العام الحالي بمبلغ إجمالي قدره 60 مليار ليرة, وهذا الرقم في انخفاض مستمر وقد تظهر دلالاته الإيجابية مع نهاية العام الحالي, مع إصرار الوزارة على التخلص منها وفق إجراءات وخطوات مدروسة مع المؤسسات والشركات المعنية.

ضمن دائرة الاهتمام

كما زاد عدد المنشآت الصناعية التي دخلت العملية الإنتاجية بعد توقفها خلال سنوات الأزمة وتعرضها للإرهاب وتخريب العصابات الارهابية حيث تمت إعادة حوالي 20 ألف منشأة للعمل , وحوالي 8900 منشأة حرفية, وعدد المنشآت التي يتم تأهيلها 4573 منشأة صناعية وأكثر من 50 ألف منشأة حرفية وبذلك يكون الرقم الإجمالي بحدود 83 ألف منشأة من أصل 131,6 ألف منشأة حرفية وصناعية مسجلة قبل بداية الأزمة .

قرارات داعمة

إلى جانب ذلك فقد صدرت العديد من القرارات والتشريعات التي من شأنها تحقيق مزيد من الدعم المتواصل للصناعة الوطنية , منها ما يتعلق بإعفاء الصناعيين من اشتراكات التأمينات الاجتماعية بقصد التخفيف عنهم وإعطائهم الفرصة لتسوية أوضاعهم, وقرارات إعفاء الصناعيين والبضائع المنتجة محلياً من رسم الإنفاق الاستهلاكي في حال التصدير, وذلك من أجل تعزيز التنافسية, والتشجيع على التصدير, وإعفاء الآلات وخطوط الإنتاج المستوردة لصالح المنشآت الصناعية المرخصة من الرسوم الجمركية وغيرها, ناهيك بالإعفاءات عن الفوائد والغرامات والجزاءات المترتبة على مكلفي الأرباح الحقيقية عن أعوام سابقة, تقسيط الضرائب المحققة على المكلفين الذين تقع منشآتهم في المناطق المتضررة من الإرهاب, وتالياً التخفيف عن مكلفي الأرباح الحقيقية وإعطاؤهم فرصة مناسبة لتسديد الذمم المترتبة على منشآتهم الصناعية من دون فوائد أو جزاءات, ما يمكنهم من تأمين مستلزمات عملهم لاستمرار العملية الإنتاجية لديهم, إلى جانب قرارات صدرت من شأنها تبسيط إجراءات الاستيراد للمواد الأولية اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية والتسويقية.

والأهم في كل ذلك أنه تمت الموافقة على تعديل الميزة التفضيلية المضافة إلى سعر العارض السوري في المناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة عرضه مع عارض غير سوري بحيث تصبح 15% بدلاً من 10% للإعلانات الداخلية والخارجية والأمر الذي يمنح ميزة تفاضلية للمنتج المحلي عند مقارنته مع المنتج المستورد لكونه يتحمل أعباء ومصاريف لا يتحملها المنتج المستورد, وتعزيز تنافسيته, وتخفيف استيراد المنتجات الجاهزة , الأمر الذي ينعكس على توفير القطع الأجنبي, ناهيك بقرارات السماح لغرف الصناعة باستيراد المشتقات النفطية وخاصة مادة الغاز براً من الدول المجاورة وذلك بهدف تأمين حوامل الطاقة للصناعيين وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر فيها البلاد وما تعانيه من حصار اقتصادي وعقوبات أحادية الجانب جائرة وظالمة بحق الشعب السوري.

«النقل »

لم تخرج وزارة النقل عن الإطار العام لسياسة الحكومة في تنفيذ السياسات الاقتصادية والخدمية ضمن العام 2019 الذي شهد تطور ملحوظاً في الخدمات التي قدمتها الوزارة بالتعاون مع الجهات التابعة ولاسيما في مجالات النقل الطرقي والسككي والجوي والبحري، إذ اتخذت الوزارة جملة من القرارات وإصدار القوانين التي من شأنها تنشيط الحركة الخدمية .

والبداية كانت من قطاع النقل البري حيث عملت على تطوير شبكة الترانزيت مع الدول المجاورة، وبربط مراكز الإنتاج والاستهلاك والاستيراد والتصدير ببوابات العبور بانسيابية تامة ونذكر على سبيل المثال مشروع الحفاظ على شبكة الطرق المركزية وصيانتها، وإعادة تأهيل المتضرر منها في المواقع التي حررها الجيش العربي السوري، وإنجاز تطوير شبكة الطرق الحالية ومنها طريق السلمية حماة – والسلمية حمص – وطريق حمص مصياف، وطرطوس الدريكيش – إضافة للبحث مع الجانب الصيني لتنفيذ مشروع شمال غرب، وشرق غرب.

ناهيك باستكمال إنشاء العقد الطرقية على الأوتوسترادات لإلغاء التقاطعات السطحية كعقدة الزهريات وعقدة رأس العين، ونفق خربة غازي، ونفق الشيخ منصور، وتحويلة جسر حلب، وجسر تل النبي مندو، وإنشاء طرق خدمة جوار الأوتوسترادات، لتخديم النشاطات المجاورة للأوتوسترادات.

كما سمحت وزارة النقل بنقل المركبات بين المحافظات وفق ضوابط عمل مديريات النقل ومتابعة المعاملات بعد أن كانت متوقفة لاستكمال البرنامج المركزي لإدارة المركبات، علماً أن وزارة النقل كانت قد أطلقت النسخة التجريبية من برنامج إدارة المعاملات المركزية في مديريات النقل في المحافظات لتتمكن من التحكم بإجراءات العمل وتفاصيل الثبوتيات والشروط والرسوم اللازمة لكل إجراء وتجميع البيانات في قاعدة مركزية تحتوي معلومات عن كل المركبات الموجودة في سورية، والأهم إعفاء الوزارة للشاحنات العراقية من الرسوم المفروضة عند دخولها الأراضي السورية من معبر القائم – البوكمال بقصد تشجيع التصدير، وغير ذلك من القرارات التي أصدرتها خلال العام 2019 لتطوير شبكة النقل الطرقي.

كما تم تدشين معبر خربة غازي على أوتوستراد حمص طرطوس, وتدشين العقدة الطرقية شمسين عند مدخل حمص الجنوبي.

النقل الجوي

أما فيما يتعلق بقطاع النقل الجوي فقد عملت على استكمال إصلاح الطائرات المتوقفة عن العمل وتعميرها، وتعمير محركاتها وشراء محركات جديدة، ولاسيما محركات الباص الجوي، وأيضاً العمل على شراء طائرات جديدة بقصد تطوير أسطول النقل الجوي والسعي لشراء خمس طائرات جديدة.

إضافة إلى تحسين خدمة المطارات، وزيادة عددها وتوسيعها، ورفع مستوى الخدمات فيها، من خلال دراسة تنفيذ مشروع إنشاء مطار جديد في دمشق أو توسيع المطار الحالي على نحو يلبي متطلبات المطارات العالمية واستيعاب نحو 25 مليون مسافر سنوياً، إلى جانب دراسة انشاء مطارات إضافية في بعض المحافظات، وتحويل مطار طرطوس الزراعي إلى مدني ومشروع إعادة تأهيل المهبط في مطار دمشق الدولي، وتأهيل نظام الإنارة الملاحية في مطار حلب الدولي، وتأهيل مهبطه، ومشروع إطالة المهبط في مطار الشهيد باسل الأسد الدولي.

السككي

والحال ذاته في مجال النقل السككي, إذ تم تنفيذ تفريعة سككية من مثلث شربيت على محور طرطوس اللاذقية إلى المنطقة الحرة في اللاذقية, وإنشاء التفريعة السككية من محطة قطينة إلى مقالع الإحضارات في حسيا بحمص لخفض تكاليف نقل الحصويات.

إضافة إلى سعي الوزارة لتحقيق تكاملية النقل السككي للركاب والبضائع ضمن المدن من خلال تنفيذ مشروع خط دمشق حاب متضمناً خط حمص- دمشق(مهين – محطة الضمير- السبينة بريف دمشق) وخط حمص حلب (حلب – حماة و حماة حمص) إضافة إلى مشروع نقل الضواحي الذي تم عرضه على الجانب الصيني, ناهيك بدراسة تطوير الخط الحديدي من مرفأ طرطوس, وحتى مناجم الفوسفات في خنيفيس والشرقية ونقل الفوسفات وتصديره, واستكمال محور الموانئ السورية – حمص البصيرة – التنف – الحدود السورية العراقية الرمادي – ومينار أم القصر ومنه إلى إيران ودول شرق آسيا بطول 1420 كم.

إضافة إلى إجراءات النقل في مجال تشجيع الاستثمارات في هذا المجال ولاسيما مشروع إعادة تأهيل رحبة جبرين, ووضع خريطة استثمارية لأملاك المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي بالتنسيق مع الجهات المعنية ولاسيما وزارة السياحة.

إضافة إلى إنشاء مرافئ جديدة، في مقدمتها إنشاء مرفأ بديل عن مرفأ اللاذقية, وتوسيع المرفأ الحالي, وتوسيع مرفأ طرطوس لرفع القدرة التمريرية للبضائع والتعاون مع الجانب الروسي في هذا المجال, وإنشاء مرافئ جافة لخدمة المرافئ البحرية, ودراسة واستكمال الأعمال البيتونية للمكسرين الرئيسي والثانوي لميناء البسيط السياحي.

وبقصد تقديم خدمات جديدة ذات قيمة مضافة ومرتبطة بالنشاط المرفئي الأساسي المتمثل بتسهيل حركة التجارة البحرية للبضائع سواء المخصصة للاستهلاك المحلي أو ذات صفة الترانزيت عبر الأراضي السورية, من خلال مشروع صيانة المزلقان في الشركة العامة لمرفأ اللاذقية, وإنهاء مشروع إعادة تجهيز البراد والإقلاع بعمله, ومشروع محطة معالجة النفايات المخبرية والحفاظ على جاهزية الآليات والبنى التحتية ومشاريع الاستبدال والتجديد في الشركة العامة لمرفأ طرطوس, وإجراء عمرات للآليات والقطع البحرية, وتأمين واقيات مطرية وتدعيم وتأهيل الشبكة الحاسوبية, وتوسيع المرفأ, وإنشاء أرصفة جديدة.

طباعة