افتتاح خط إنتاج الحليب المعقم في «ألبان حمص»

حمص ـ إسماعيل عبد الحي:

أكد وزير الصناعة محمد معن جذبة خلال افتتاحه أمس خط إنتاج الحليب المعقم في شركة ألبان حمص أن استثمار الموارد الطبيعية كالصناعة الغذائية هي أحد المدخلات الأساسية في الصناعة في حمص والخط الجديد هو مرتكز اقتصادي للأمن الغذائي ووجوده بطاقته الإنتاجية /8/ أطنان حليب في الوردية الواحدة يعطي التنوع للمنتج في هذه الشركة التي تحوي ثمانية منتجات غذائية من مشتقات الحليب، ومن خلال وجود الفنيين والعمال في شركة ألبان حمص استطاعت الشركة أن تنتج عبوات الحليب الطازج وبمواصفات قياسية وهذا يؤكد أن عمال الشركة قادرون على تحدي كل الظروف رغم الصعوبات الاقتصادية وطرح المنتجات للمواطنين بأفضل المواصفات، وأن وزارة الصناعة من خلال توجيهات الحكومة والتسهيلات التي تقدمها للقطاع العام الصناعي تستطيع أن تتجاوز العقوبات الاقتصادية وتقوم بإقلاع خطوط الإنتاج بطاقتها القصوى لتأمين كل الاحتياجات من غذائية ونسيجية وغيرها من المنتجات، ونوه جذبة بأن الخط الجديد يعطي منتجاً جيداً ومتطوراً من خلال العمال الذين أبوا إلا أن يكونوا أوفياء لهذا الوطن وقائده.

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