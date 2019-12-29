تأهيل واستثمار عدد من الآبار في المحافظات

منال الشرع:

تتابع وزارة الموارد المائية مشاريعها في مختلف المحافظات، ففي محافظة حمص تم الانتهاء من تنفيذ مشروع إرواء شنشار ومشاريع استبدال خطوط (ضخ نوى الشكوكتلية –خط ضخ المستورة – خط إسالة المخرم ) والانتهاء من تأهيل محطات الريف الشمالي في حمص وإعادة تأهيل محطة ضخ عين التنور حسبما ذكر مدير التخطيط والتعاون الدولي في الوزارة المهندس بسام أبو حرب ل «تشرين» كما تم إنجاز مشروع استكمال مشاريع الصرف الصحي في مدينة حمص بمنطقة وادي الذهب و حفر وتجهيز 17 بئراً في كل من ( باب الهوى- أبو خشبة – بلوزة – الحراكي تل كلخ – باب الهوى المخرم – تدمر – القريتين – مهين العكاري – الصويري – صفر – خربة التين – كفرنان) واستكمال استبدال شبكات المياه المتضررة في المدينة والريف وتنفيذ مشروع إرواء قرية المضابع والصابونية (أعمال مدنية وتجهيزات) ويتم تنفيذ مشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في ضاحية الوليد في المدينة ج /1-2/ ومشروع استبدال شبكة قريتي الاسماعيلية والأشرفية (قيد التعاقد إضافة إلى مشروع دعم مياه قرى (الجابرية – بادو – ميدان – وريدة) من مدينة حمص المشرفة (وهو قيد التعاقد) وإعادة تأهيل مشاريع الريف الشمالي (الرستن – تلبيسة والقرى التابعة) محطات ضخ – آبار – شبكات – خزانات.

وأضاف أبو حرب تم تأهيل15 محطة ضخ في محافظة درعا من أعمال مدنية وتجهيزات كهربائية وميكانيكة، وإعادة تأهيل محطة ضخ مياه ( محطة الباسل –تل الجموع –محطة النعيمة – محطة عين ذكر – محطة الكحيل – محطة غصم) وتأهيل أبنية ومنشآت تابعة للمؤسسة، إضافة إلى حفر وتجهيز وإعادة تأهيل 71 بئراً في جميع مناطق المحافظة, كما يتم تنفيذ شبكات مياه في مختلف قرى وبلدات المحافظة بطول 600 كم وتنفيذ خط جر من عيون العبد لصالح زيزون وعمورية واستكمال خط جر إرواء درعا باتجاه خزان البلد بطول 8 كما تم إصلاح وصيانة خطوط شبكة وخطوط دفع في قرى وبلدات المحافظة بطول 110 كم ومتابعة تنفيذ مشروع الثورة المرحلة الخامسة لإرواء الريف الشمالي في المحافظة.

وبالنسبة لمحافظة حماة تمت إعادة تأهيل وإصلاح خط جر مياه حماة الأول بدءاً من محطة القصير وصولاً إلى مدينة حماة وإعادة تأهيل وتجهيز وربط 5 آبار بشبكة مياه المدينة ومتابعة أعمال تنفيذ مشروع خط جر مياه حماة الثاني ومتابعة أعمال مشروع معالجة الاختناقات وربط ثلاث آبار مع شبكة المدينة و استبدال وتجديد شبكات المياه بمنطقة الغاب (العبر – الشجر- الحرة – التلول – رسم الجرن – الخندق – أبو قبيس – سلحب).

وفي محافظة طرطوس تم حفر وتجهيز واستثمار 14 بئراً، ومتابعة تنفيذ مشروع مغارة الضوايات في مشتى الحلو (بئر + محطة ضخ) والانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع كفر طلش في الدريكيش (بئر + محطتي ضخ + خط ضخ 6 كم) ومتابعة تنفيذ مشروع بيت القليح في الشيخ بدر (محطة ضخ + خزان أرضي). وفي محافظة اللاذقية: تجهيز وإعادة تأهيل /18/ بئراً، وتنفيذ الأعمال المدنية (محطة ضخ – خطوط ضخ ) لمشروع آبار الصفصاف وتركيب التجهيزات الميكانيكية والكهربائية لمشروع نبع الهريادي ومتابعة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة مياه الشير من محور إرواء الحفة وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المدنية لاستثمار بئر العقيبة لإرواء قرية العقيبة والتخفيف عن محور بيت ياشوط – استثمار آبار (الهنادي –الشبل- حبيت) لإرواء قريتي الهنادي والشبل وما حولهما .

طباعة