حماه - علي شاهر أحمد:

استجابة لدعوة وزارة الأوقاف (الدين أخلاق.. زكاتك خفّض أسعارك) خفضت العديد من المحلات التجارية أسعارها إلى حدود التكلفة في محافظة حماة.

وأكد مدير أوقاف حماة صالح مطر أن خطباء الجوامع دعوا في خطبهم الفعاليات التجارية للاستجابة لمبادرة وزارة الأوقاف وكانت الاستجابة مقبولة، مشيراً إلى أن أحد محلات الأحذية في شارع الدباغة خفض سعر الحذاء الرجالي من 4500 ليرة سورية إلى 2500 ليرة وبجواره محل لبيع الأقمشة خفض سعر متر قماش الجوخ من 8500 ليرة إلى 6000 ليرة

وأوضح مطر أن العديد من الأطباء خفضوا أجور المعاينات في عياداتهم وأجور العمليات الجراحية وفي كل يوم تزداد نسبة الاستجابة للمبادرة، لافتاً إلى أنه تم التوجه الآن نحو تخفيض سعر الخضار في سوق الهال وفي محلات بيع الخضار، حيث يجري الآن التنسيق بين مديرية الأوقاف وغرفة التجارة والصناعة لتوسيع الاستجابة للمبادرة.

اسماعيل زريق الضهراوي صاحب محل لتجارة الأقمشة قال: استجابة لمبادرة وزارة الأوقاف (زكاتك خفض أسعارك) قمنا بتخفيض سعر بعض أصناف الألبسة المتداولة شعبياً إلى سعر التكلفة لا بل تم تخفيض سعر بعضها إلى ما دون سعر تكلفتها في الوقت الحالي وسنستمر بهذا التخفيض حتى نفاد الكمية المتوافرة لدينا من هذه الأصناف، لافتاً إلى أنه تم تخفيض سعر بقية الأصناف في المحل بنسبة تتراوح بين 30 % – 50 % وسيستمر البيع وفق هذا التخفيض مدة شهر كامل.

أحمد مظهر قنطقجي صاحب محل كافيه ومواد غذائية قال: المبادرة هي حس وطني بامتياز والاستجابة لها طوعية وأخلاقية وليست إجبارية كما أنها تختلف من شارع لآخر ومن تاجر لآخر وأضاف قنطقجي: إن الاستجابة للمبادرة وتخفيض الأسعار لا تعدّ زكاة إنما صدقة مشيراً إلى أن تخفيض أسعار السلع في محله نابع من قناعته بضرورة مساهمته في هذه المبادرة.

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