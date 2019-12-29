فعاليات تجارية مختلفة تنضم إليها في دير الزور

مالك الجاسم:

انضمت فعاليات تجارية جديدة للمبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف (زكاتك خفض أسعارك) وتراوحت نسبة التخفيض للمحال التجارية المشاركة في المبادرة ما بين 20 – 25% وبدأت المشاركة التي شكلت حالة ارتياح للمواطن في دير الزور تتسع لتشمل فعاليات اقتصادية وتجارية مختلفة، ما بين أطباء ومحال مواد غذائية ومكتبات وغيرها.

وفي جولة ل«تشرين» على عدد من الفعاليات المشاركة أكدوا أنها تنبع من دورهم الكبير للتخفيف عن المواطن في ظل ارتفاع الأسعار ولاسيما فيما يتعلق بالمواد الغذائية والألبسة، وتختلف نسب التخفيض من محل لآخر أو البيع بسعر التكلفة أو ما دون ذلك.

وعبر الدكتور فواز حاجي صاحب محل نظارات أنه انضم لهذه المبادرة بنسبة تخفيض وصلت إلى 20% وفي بعض الأحيان أكثر من ذلك، كما نساهم بتقديم النظارات بالمجان للفقراء، ونحن بحاجة للتعاون مع بعض في هذه المرحلة، ودعا مختلف الفعاليات التجارية للانضمام إلى المبادرة لتوسيع نطاق المشاركة.

من جانبه قال محمد عادل الجاسم صاحب محلات ألبسة: إن هذه المبادرة الكريمة سوف تساهم كثيراً في تخفيض الأسعار، والتخفيف عن المواطن، ومساهمتنا كانت بنسب مختلفة وفي بعض الأحيان يكون البيع أقل من رأس المال.

بدوره قال حسين المحمد صاحب محل مواد غذائية والذي ساهم بالمبادرة على أساس البيع بسعر التكلفة: جاءت المبادرة نتيجة ارتفاع للأسعار وجشع بعض التجار، وما تعانيه سورية من حصار اقتصادي جائر، وهذا يتطلب منا أن نكون عوناً لبعضنا، وأتمنى من بقية التجار الانضمام لهذه المبادرة لتخفيف العبء على المواطنين.

وعبر عدد من المواطنين عن سعادتهم بهذه المبادرة وقالوا: بدأنا نلمس نسب التخفيض من بعض الفعاليات التجارية التي أعلنت مشاركتها وهم يستحقون الشكر والتقدير وما نتمناه أن تكون النسبة الأعلى من المشاركة لمحال الجملة والمفرق للمواد الغذائية.

وقال مدير أوقاف دير الزور مختار النقشبندي: إن هذه المبادرة جاءت بتوجيه من وزير الأوقاف وبعدها مباشرة تم توجيه الخطباء والأئمة للحديث عن هذه المبادرة ودور الفعاليات التجارية بمختلف شرائحهم للتخفيف عن المواطن بمساهمتهم في تخفيض الأسعار، وقد لمسنا التجاوب الكبير من أبناء محافظة دير الزور الذين أعلنوا المشاركة والمساهمة في هذا الدور المنوط بهم، وتراوحت نسب التخفيض كل حسب عمله، ولمسنا ارتياحاً كبيراً من قبل المواطنين.

بدورنا نتمنى على الجميع الانضمام لتوسيع نطاق المشاركة لنعطي انطباعاً بأن العمل يستحق بأن نكون متعاونين ومتضافرين لنضمن النجاح لهذه المبادرة ونكسر الحصار الاقتصادي الجائر الذي فرض على سورية, والذي أثر في حياة المواطن.

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