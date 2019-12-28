تواصل الإضراب في فرنسا والمتظاهرون يدعون ماكرون للاستقالة
تواصل إضراب النقابات العمالية في فرنسا وخاصة في وسائل النقل احتجاجاَ على تعديل نظام التقاعد بينما دعا متظاهرون اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الاستقالة.
وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن العاصمة باريس شهدت مظاهرة احتجاجية في ساحة البورصة رفع خلالها المتظاهرون لافتات كتب عليها “إضراب وتعطيل.. ماكرون استقل” رداً على سعي الحكومة لرفع سن التقاعد إلى 64 عاماً في الوقت الذي دعت فيه عدة نقابات إلى مظاهرات محلية ينضم إليها محتجو حركة “السترات الصفراء”.
ولا يزال الوضع صعباً بالنسبة لمستخدمي شبكة النقل العام مع تشغيل ستة قطارات سريعة من أصل 10 وقطار واحد في المنطقة الباريسية من أصل خمسة مع إغلاق ستة خطوط مترو في العاصمة.
ومع اقتراب ليلة رأس السنة تتجه حركة الاحتجاج الشعبية على مشروع ماكرون لاستبدال أنظمة التقاعد الحالية إلى تسجيل رقم قياسي جديد حيث بات هذا أطول تحرك في وسائل النقل منذ إضراب العام 1995 الذي استمر 22 يوماً.
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