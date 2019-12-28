نادي برشلونة يُعير لاعبه “ألينيا” لريال بيتيس
أعلن نادي برشلونة اليوم إعارة لاعبه كارليس ألينيا لصفوف ريال بيتيس، حتى نهاية الموسم الجاري.
وأوضح النادي الكتالوني في بيان أنّ ريال بيتيس سيستعير لاعب الوسط البالغ من العمر 21 عاما، بموجب اتفاق لا يشمل أيّ خيار للشراء.
ولم يكن اللاعب الشاب ينعم بدقائق لعب كثيرة في قلعة الكامب نو، لذلك اتفق الطرفان على أنّ الأفضل له هو الانتقال معاراً لفريق آخر بالليجا.
وكان بيتيس هو الوجهة المفضلة لكارليس ألينيا وبين صفوفه سيحاول أن يثبت امتلاكه الموهبة الكافية لتحقيق النجاح مع برشلونة.
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