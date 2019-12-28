اختتام اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري وتكريم وتتويج الفائزين غداً

اختتمت اليوم اختبارات التصفيات النهائية للأولمبياد العلمي السوري لعام 2019-2020 التي أقامتها هيئة التميز والإبداع بعلوم “الرياضيات والفيزياء والكيمياء والمعلوماتية والأحياء” بمشاركة 411 طالباً وطالبة من نخبة مواهب التميز العلمي في مختلف المحافظات.

وتضمنت التصفيات النهائية التي أقيمت تحت عنوان “التميز مسؤولية.. أنت قدها” جولتين من الاختبارات على مدى يومين مدة كل واحدة أربع ساعات متواصلة حيث أجريت اختبارات مواد “الرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء” في فندق إيبلا بدمشق بينما أجريت اختبارات مادة المعلوماتية في كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق وذلك لاختيار أعضاء الفرق الوطنية التي ستشارك في مسابقات الأولمبياد الدولية والعالمية العام القادم.

وفي تصريح لـ سانا قال مالك حمود مدير المكتب الإعلامي في هيئة التميز والإبداع إن اللجان العلمية المركزية في إدارة الأولمبياد العلمي السوري بدأت بتصحيح أوراق الإجابات مع انتهاء الاختبارات وستؤخذ محصلة علامتي الجولتين وبموجبها يحسب الترتيب النهائي للعلامات وترتيب المشاركين مشيرا إلى أنه تمت زيادة عدد المتأهلين إلى عضوية الفرق الوطنية لهذا العام ليصبح 15 طالبا في كل اختصاص بدلا من 10 من الطلاب الأوائل في هذه التصفيات.

ولفت حمود إلى أنه سيتم تكريم وتتويج الطلاب الفائزين الـ15 الأوائل في كل اختصاص بينما سيمنح الطلاب الثلاثة الأوائل ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية إضافة إلى جوائز مادية وعينية وذلك خلال حفل يقام غدا على مسرح قصر المؤتمرات بدمشق معتبرا أن الوصول إلى مرحلة التصفيات النهائية يعد إنجازا ونجاحا مهما للطلاب في مسيرتهم الدراسية.

عضو اللجنة العلمية المركزية لمادة الفيزياء في الأولمبياد العلمي السوري الدكتور عقيل سلوم نوه بالجهود التي بذلها الطلاب للوصول إلى المرحلة الأخيرة من المنافسات مبينا أن اختبار الفيزياء تضمن أسئلة لا نمطية ومجموعة من المسائل التي تسبر مستوى الطالب بشكل أساسي في المعلومات والمعارف التي تعلمها في مرحلة التعليم الأساسي وبداية التعليم الثانوي من ناحية وقياس مستوى التفكير الذي وصل إليه من ناحية أخرى.

واعتبر الدكتور أبي صندوق رئيس اللجنة العلمية لمادة المعلوماتية في الأولمبياد العلمي السوري أن الأولمبياد تجربة رائدة على مستوى سورية لاكتشاف المتميزين ورعايتهم إضافة إلى أنه منافسة تساعد على تنمية فكر الطالب وتطوره منوها بإقبال طلاب الثانوية للمشاركة فيه عاما بعد عام ولا سيما في مادة المعلوماتية حيث وصل عدد المشاركين في اختباراتها النهائية الحالية إلى 93 طالبا من الجدد والقدامى.

وتحدث أحمد رامي رحمة طالب طب بشري سنة سادسة ومدرب بالأولمبياد العلمي السوري اختصاص رياضيات عن تجربته في الأولمبياد حيث أشار إلى أنه شارك في منافسات الأولمبياد عام 2012 ونجح بالوصول إلى المرحلة الأخيرة ونال المركز الثاني على مستوى سورية وبعدها سافر إلى عدة دول ليمثل سورية في المسابقات العالمية ويحقق طموحه منوهاً بالتجربة التي يخوضها حاليا في الأولمبياد وهي تدريب الطلاب الجدد وإعطاؤهم الخبرة التي اكتسبها خلال السنوات الماضية ليتابعوا مشوار الأولمبياد ويستمروا برفع رايته.

وأكد عدد من الطلاب في لقاءات مع سانا أن أسئلة اختبارات الجولتين تميزت بالدقة والحاجة إلى التفكير العميق وأعربوا عن أملهم بالفوز في المراكز الأولى ليكونوا ضمن الفرق الوطنية للأولمبياد السوري ورأت الطالبة لوتيسيا هيثم يوسف من محافظة طرطوس اختصاص علم أحياء أن الأولمبياد منذ البداية كان عبارة عن تجربة كبيرة تعرفنا خلالها على أصدقاء من المستوى الفكري نفسه الذي نمتلكه وأعطتنا الثقة بذاتنا والشجاعة للتعبير عن أفكارنا دون تردد أو خوف من رفضها.

وحققت فرق الأولمبياد العلمي السوري 39 إنجازاً في المنافسات الدولية والعالمية لعام 2019 توزعت بين ميداليات فضية وبرونزية وشهادات تقدير.

طباعة