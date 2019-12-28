آخر تحديث: 2019-12-28 18:44:17
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الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين

التصنيفات: سياسة,عربي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم أربعة فلسطينيين.

وذكرت وكالة “وفا” أنّ قوات الاحتلال اقتحمت بلدة العيسوية بالقدس المحتلة واعتقلت أربعة فلسطينيين.

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التصنيفات: سياسة,عربي

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