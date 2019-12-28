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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 2 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 28 كانون الأول 2019
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وحدات الجيش تحبط هجوماً للمجموعات الإرهابية على محور جرجناز-التح وتدمر مفخخاتهم وتلحق بهم خسائر كبيرة
الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين
اعتداءات إرهابية بالقذائف على ريف اللاذقية
بتوجيه من الرئيس الأسد .. الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس يبدأ زيارة عمل إلى حمص
نيويورك تايمز: وثائق تؤكد ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في العراق
دبور: ثبات وصمود سورية أربك أعداءها
«غلوبال ريسيرش»: «نورد ستريم 2» يقوض ذرائع وجود (ناتو)
عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء في الجزائر
الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاك القرارات الدولية وارتكاب الجرائم بحق الفسطينيين
الجعفري: دول راعية للإرهاب في سورية دفعت باتجاه تشكيل ست آليات أممية غير حيادية هدفها فبركة الاتهامات
كليتشدار أوغلو: يكفي تركيا مغامرات وحروباً سببها الوحيد عقد أردوغان الإخوانية
مقتل شخصين بإطلاق نار في هيوستن الأمريكية
قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في أفغوي
تشارنوغورسكي: ما تقوم به واشنطن من نهب للنفط السوري هو سرقة موصوفة
مبادرة « زكاتك خفّض أسعارك» تلقى الاستجابة .. والأسعار مقبولة