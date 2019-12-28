قطع المياه عن مدينة حماة لمعالجة العكارة الناجمة عن الأمطار الغزيرة
عزت المؤسسة العامة لمياه الشرب بمحافظة حماة قطع المياه عن المدينة حالياً إلى إيقاف العمل في محطة التصفية الرئيسة للمدينة الواقعة في منطقة القصير وإغلاق خزانات المياه لدى المؤسسة بشكل متعمد بسبب عكارة المياه وازدياد نسبة الشوائب فيها جراء الهطولات المطرية الغزيرة خلال هذه الفترة.
وأوضح الدكتور مطيع عبشي مدير المؤسسة بتصريح لمراسل “سانا” اليوم أنه لا توجد أي مشكلة أو عطل في خط الجر الرئيس المغذي للمدينة من أعالي نهر العاصي، لافتاً إلى أنّ هذه العملية تأتي كإجراء وقائي لضمان سلامة المواطنين ومنع تعرضهم للإصابة بأي عدوى مرضية في حال استهلاكهم لمياه تبين وجود بعض الشوائب فيها، مبيناً أنّ المؤسسة قامت بتنظيف الخزانات ورفع مستويات التعقيم فيها.
وأشار عبشي إلى أنّه ستتم إعادة المحطة للعمل واستئناف ضخ المياه المغذية لمدينة حماة وعشرات التجمعات السكانية الأخرى المستفيدة من خط الجر يوم غد الأحد.
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