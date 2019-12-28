آخر تحديث: 2019-12-28 18:44:17
شريط الأخبار

المهندس خميس يوافق على طلب نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة حمص لإنشاء شركة خاصة لاستيراد المبيدات الزراعية ومراكز لتوزيع الأدوية في حمص ويؤكد أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لذلك

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة
عدد القراءات: 65

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

Comments are closed