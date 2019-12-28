بسبب الأمطار الغزيرة .. توقف ضخ مياه الشرب مؤقتاً لـ8 مشاريع في طرطوس
طرطوس ـ عائدة ديوب:
ذكر المهندس نزار جبور مدير عام مؤسسة مياه طرطوس أنه تمّ ايقاف ضخ المياه مؤقتاً في ثمانية مشاريع للمياه بسبب العكارة التي تعتبر طبيعية نتيجة كميات الهطولات المطرية الغزيرة التي تساقطت فوق جميع مناطق محافظة طرطوس – خلال الأيام الثلاثة الماضية – موضحاً أن هذا الشتاء لم يسبق له مثيل منذ سنوات عديدة, حيث وصلت كميات الأمطار المتساقطة في بعض مناطق المحافظة إلى /1815/ مم.
وبين جبور، أن مياه هذه الينابيع تخضع لمراقبة مستمرة ،حيث يتم قطف عدة عينات وفحصها يومياً، وللعلم فإن جميع مياه مشاريع المؤسسة سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية، ما عدا مياه الينابيع والآبار المتوقفة مؤقتاً التي تعرضت للعكارة والتي يتم استئناف الضخ منها مباشرة بعد زوال العكارة وهذه المشاريع هي: مشروع نبع المحاني – مشروع نبع قنية – مشروع نبع جسر الحاج حسن،وهذه الينابيع في القدموس، بالإضافة إلى مشروع نبع جورة الحصان ومشروع عين الكبيرة وهي في الشيخ بدر ومشروع نبع بيت الوادي و مشروع بمحصر في الدريكيش و مشروع حنجور – صافيتا.
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