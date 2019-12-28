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المهندس خميس يوافق على طلب نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة حمص لإنشاء شركة خاصة لاستيراد المبيدات الزراعية ومراكز لتوزيع الأدوية في حمص ويؤكد أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لذلك
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Syria women U-16 basketball team beats Indian counterpart at opening of Sharjah tournament

التصنيفات: Syria.Millenium

Syria women U-16 basketball team beat Indian Hop Dream counterpart 77/18 at the opening of the Sharjah tournament.

Syria women U-16 basketball team was crowned hero of West Asia championship after beating Lebanon 57/49 in the final match held at al-Faihaa sports city in Damascus.

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التصنيفات: Syria.Millenium

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