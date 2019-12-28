آخر تحديث: 2019-12-28 16:41:02
خبر عاجل
المهندس خميس يوافق على طلب نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة حمص لإنشاء شركة خاصة لاستيراد المبيدات الزراعية ومراكز لتوزيع الأدوية في حمص ويؤكد أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لذلك
شريط الأخبار

المهندس خميس خلال اجتماعه مع الأسرة الزراعية في محافظة حمص: لا بد من استنبات كل ذرة تراب قابلة للزراعة في جميع المحافظات وأن تكون محافظة حمص معطاءة في المجال الزراعي كونها تتميز بالتنوع الزراعي وتنوع طبيعة الأرض فيها

التصنيفات: آخر الأخبار

طباعة
عدد القراءات: 57

التصنيفات: آخر الأخبار

مقالات ذات صلة

آخر الأخبار

Comments are closed