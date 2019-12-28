صدور أسماء المقبولين بمسابقة معلم “فئة ثانية”
أصدرت وزارة التربية أسماء المقبولين للاشتراك في مسابقة انتقاء 15 ألف معلم من الفئة الثانية ممن مارسوا مهنة التعليم بالوكالة لمدة لا تقل عن 500 يوم داعية الراغبين منهم للتقدم إلى الامتحان التحريري يوم السبت الموافق الـ 25 من كانون الثاني القادم.
وأوضحت الوزارة في إعلان أن المقبولين هم ممن مارسوا مهنة التعليم بالوكالة في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي لدى مديريات التربية كافة والأسماء موزعة مناصفة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة عجز تام وباقي المتقدمين لكل محافظة على حدة وعلى مستوى المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي.
ودعت الوزارة المقبولين الراغبين بالتقدم للامتحان التحريري المؤتمت إلى الحضور في الساعة الـ 10 من صباح يوم السبت 25-1-2020 إلى المركز الامتحاني المحدد في قرار القبول للمحافظة التي تقدموا بطلبات التعيين لصالحها ويمكن لمن لم يرد اسمه في قرار القبول التقدم بطلب اعتراض لمعرفة سبب عدم قبوله خلال 7 أيام عمل فعلية من تاريخ صدور القرار.
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