«غلوبال ريسيرش»: «نورد ستريم 2» يقوض ذرائع وجود (ناتو)
ترجمة وتحرير ـ راشيل الذيب:
أشار مقال نشره موقع «غلوبال ريسيرش» إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مؤخراً القانون الذي ينص على فرض عقوبات على الشركات المساهمة في مد خط أنابيب «نورد ستريم 2» لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا زاعماً أن المشروع يشكل خطراً أمنياً على أوروبا.
وأكد المقال أن دوافع إدارة ترامب الحقيقة تعود إلى خشيتها من أن يشد خط الأنابيب قبضة روسيا على إمدادات الطاقة في أوروبا ويقلل من حصة واشنطن في السوق الأوروبية المربحة للغاز الطبيعي المسال الأمريكي، لافتاً إلى أن مصالح أمريكا في مجال الطاقة بالفعل ستخسر أمام الغاز الطبيعي الروسي وذلك فقط لأن تلك المصالح غير قادرة على التنافس بشكل معقول ضد قدرة روسيا على توفير طاقة أرخص من خلال وسائل عملية أكثر بكثير.
ولفت المقال إلى وجود دافع آخر يدفع السياسة الخارجية الحالية لواشنطن، وهو أن “شيطنة صورة روسيا” في أوروبا خدمة كأساس لحلف (ناتو) الذي تقوده الولايات المتحدة وللوجود العسكري الأمريكي في أوروبا ولمبيعات الأسلحة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات ولكامل التأثير السياسي الذي يشكله كل من واشنطن و(ناتو).
وقال المقال: تقوم أوروبا وروسيا ببناء خط أنابيب كبير وتتعاونان في مجال الطاقة وهو ما يشكل لبنة أساسية للأمن الاقتصادي الأوروبي وبقائه ويقوض في الوقت نفسه وبشكل كامل ذرائع استمرار (ناتو) ووجوده وهذا يضعف قبضة واشنطن في أوروبا وكل الحروب التي يستخدمها حلف شمال الأطلسي كوسيلة لدعم أمريكا وحلفائها الغربيين في جميع أنحاء العالم.
وأكد المقال أن التدخل الغربي في صربيا في التسعينيات، والحرب الأمريكية على أفغانستان التي امتدت من عام 2001 إلى يومنا هذا، والتدخل الغربي في ليبيا الذي بدأ في عام 2011 كلها أمثلة على العداء الأمريكي الذي أصبح ممكناً بسبب حلف شمال الأطلسي.
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