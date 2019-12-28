آخر تحديث: 2019-12-28 16:39:51
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المهندس خميس يوافق على طلب نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة حمص لإنشاء شركة خاصة لاستيراد المبيدات الزراعية ومراكز لتوزيع الأدوية في حمص ويؤكد أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لذلك
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المهندس خميس: جميع المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية في محافظة حمص سيتم متابعة تنفيذها وفق آلية جديدة من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في حمص بالتعاون مع المحافظة ووضع مصفوفة تتبع شهري .. وسيتم تأمين الدعم الحكومي الكامل لإنجاز هذا العمل

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