المهندس خميس: جميع المشاريع التنموية والاقتصادية والخدمية في محافظة حمص سيتم متابعة تنفيذها وفق آلية جديدة من خلال اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ المشاريع الحكومية في حمص بالتعاون مع المحافظة ووضع مصفوفة تتبع شهري .. وسيتم تأمين الدعم الحكومي الكامل لإنجاز هذا العمل

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | السبت 2 جمادى الأولى 1441 الموافق لـ 28 كانون الأول 2019
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المهندس خميس يوافق على طلب نقابة المهندسين الزراعيين في محافظة حمص لإنشاء شركة خاصة لاستيراد المبيدات الزراعية ومراكز لتوزيع الأدوية في حمص ويؤكد أن الحكومة جاهزة لتقديم الدعم اللازم لذلك
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«غلوبال ريسيرش»: «نورد ستريم 2» يقوض ذرائع وجود (ناتو)
عبد العزيز جراد رئيساً للوزراء في الجزائر
الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاك القرارات الدولية وارتكاب الجرائم بحق الفسطينيين
الجعفري: دول راعية للإرهاب في سورية دفعت باتجاه تشكيل ست آليات أممية غير حيادية هدفها فبركة الاتهامات
كليتشدار أوغلو: يكفي تركيا مغامرات وحروباً سببها الوحيد عقد أردوغان الإخوانية
بتوجيه من الرئيس الأسد .. الفريق الحكومي برئاسة المهندس خميس يبدأ زيارة عمل إلى حمص
مقتل شخصين بإطلاق نار في هيوستن الأمريكية
قتلى وجرحى بتفجير سيارة مفخخة في أفغوي
تشارنوغورسكي: ما تقوم به واشنطن من نهب للنفط السوري هو سرقة موصوفة
مبادرة « زكاتك خفّض أسعارك» تلقى الاستجابة .. والأسعار مقبولة
صحيفة هنديّة: استمرار تدهور العلاقات بين تركيا والـولايات المتحدة
«ميدل إيست أي»: ابن سلمان يزيد تشوّه سمعة السعودية ويحوّلها إلى سجن كبير
مبعوث أردوغان إلى ليبيا في تصريحات استفزازية: سنبني قاعدة عسكريّة في طرابلس
واشنطن تعكر أجواء التهدئة التجارية مع الصين
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