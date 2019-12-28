الاحتلال الصهيوني يواصل انتهاك القرارات الدولية وارتكاب الجرائم بحق الفسطينيين

نقلت وكالة “معاً” الفلسطينية عن التقرير الأسبوعي للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الصادر اليوم، قوله إن سلطات الاحتلال وبدعم من الإدارة الأمريكية التي أكدت أنها تعارض أي تحرك للجنائية الدولية ضد “إسرائيل” أعلنت عن مخطط جديد لضم مساحات واسعة من أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية إضافةً إلى تكرار رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو تصريحاته بأنه يعمل على الحصول على دعم الولايات المتحدة لضم الأغوار.

ولفت التقرير إلى تجريف قوات الاحتلال مساحات واسعة من أراضي قرى جالود وقريوت وقصرة في نابلس لتوسيع مستوطنات مقامة على أراضي الفلسطينيين وتجريف أراض زراعية في بلدة تقوع في مدينة بيت لحم وإعلان سلطات الاحتلال الاستيلاء على 100 دونم من أراضي قرية كيسان شرق المدينة وعن مخطط استيطاني لتوسيع طريق خلف جدار الفصل العنصري في قلقيلية يهدد بالاستيلاء على 500 دونم من أراضي الفلسطينيين.

وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال تواصل هدم منازل وممتلكات الفلسطينيين في الضفة الغربية وخاصة في مدينة القدس المحتلة حيث هدمت منزلين في بلدة جبل المكبر جنوبها ومنزلاً في العيسوية شمالها ومنزلين في بلدتي السموع ويطا في الخليل.

كما أشار التقرير إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين بحماية قوات الاحتلال حيث أتلفوا خطوط المياه الرئيسة في البلدة القديمة بالخليل واستولوا على أرض شمال شرق بلدة بيت أمر شمال المدينة وأرض في خربة الحديدية بالأغوار الشمالية واقتلعوا 3 آلاف شجرة زيتون جنوب نابلس.

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