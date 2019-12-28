آخر تحديث: 2019-12-28 14:26:10
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المهندس خميس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص: زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص اليوم والتي سبقتها خلال الأيام الماضية زيارات متتالية وميدانية لعدد من الوزراء لمناطق مختلفة من حمص تأتي بهدف رصد العمل والمشاريع على أرض الواقع وذلك تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً في محافظة حمص
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المهندس خميس: تأتي زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص انطلاقاً من هدفين أساسيين: أولهما أهمية الموقع الجغرافي لحمص في قلب سورية مما يجعلها نواة أساسية للتنمية، والهدف الثاني هو تحقيق ما يطمح له أهلنا في حمص ليكون واقع العمل أفضل في ظل الحصار المفروض على سورية
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احتجاجاً على السياسة المالية.. اعتصام أمام مصرف لبنان المركزي

التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد عربي

ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن عدداً من المحتجين نفّذوا اعتصاماً أمام مصرف لبنان المركزي، احتجاجاً على السياسة المالية والمصرفية وتنديداً بالأوضاع الاقتصادية الصعبة.

كما نفذ عدد من المتظاهرين اعتصاماً أمام المصارف في شارع الحمرا ببيروت، بينما شهدت مدينة النبطية جنوب لبنان مسيرة للمطالبة بمحاسبة الفاسدين في ظل مواكبة من قبل عناصر قوى الأمن الداخلي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,اقتصاد,اقتصاد عربي

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