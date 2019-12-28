آخر تحديث: 2019-12-28 14:26:10
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المهندس خميس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص: زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص اليوم والتي سبقتها خلال الأيام الماضية زيارات متتالية وميدانية لعدد من الوزراء لمناطق مختلفة من حمص تأتي بهدف رصد العمل والمشاريع على أرض الواقع وذلك تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً في محافظة حمص
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المهندس خميس: تأتي زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص انطلاقاً من هدفين أساسيين: أولهما أهمية الموقع الجغرافي لحمص في قلب سورية مما يجعلها نواة أساسية للتنمية، والهدف الثاني هو تحقيق ما يطمح له أهلنا في حمص ليكون واقع العمل أفضل في ظل الحصار المفروض على سورية
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تدهور شاحنة محملة بالخضار والفواكه على أوتستراد دمشق- حمص

التصنيفات: محليات

تدهورت شاحنة محملة بالخضار والفواكه، اليوم، على أوتستراد دمشق- حمص عند مفرق يبرود بريف دمشق.

وذكر مصدر في مركز شرطة الطرق العامة بالنبك لمراسلة “سانا” أن الشاحنة تدهورت بسبب انفجار العجلة الأمامية اليمنى لها عند مفرق يبرود ما تسبب بأضرار مادية فيها من دون وقوع إصابات بشرية، مؤكداً أن حركة السير على الأوتستراد لم تتأثر بالحادث.

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التصنيفات: محليات

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