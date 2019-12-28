15 محولة كهربائية لريف حماة المحرر من الإرهاب
ركبت الشركة العامة لكهرباء حماة 15 محولة كهربائية باستطاعات مختلفة في عدد من قرى وبلدات ريف المحافظة الشمالي التي تضررت جراء الإرهاب.
وأوضح مدير الشركة المهندس محمد الرعيدي أن الأعمال المنجزة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتجهيز وتأهيل مراكز التحويل التي تعرضت للتخريب والنهب من قبل الإرهابيين وإعادة التغذية الكهربائية لمناطق صوران وطيبة الإمام ومعردس وكوكب، مشيراً إلى تركيب 5 محولات في صوران حيث تم وضع محولة باستطاعة 630 ك.ف في مركز الأعلاف وثانية باستطاعة 1000 ك.ف جوار مدرسة الثورة وثالثة في مركز الدوير ومحولة باستطاعة 1000 ك.ف جوار البريد وزيادة استطاعة محولة بمركز مدخل صوران من 200 إلى 400 ك.ف، إضافة إلى 5 محولات في طيبة الإمام باستطاعات من 200 وحتى 1000 ك.ف، و4 محولات بمعردس وواحدة في بلدة كوكب.
ولفت الرعيدي إلى أن الورشات تتابع أعمال صيانة عدد من مراكز التحويل الكهربائية وخطوط الشبكات الكهربائية في عدد من مناطق المحافظة وذلك ضمن مجموعة الإجراءات لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية خلال فصل الشتاء.
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