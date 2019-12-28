15 محولة كهربائية لريف حماة المحرر من الإرهاب

رأسُ المالِ، حسب ما توصّل إليه المفكر الشهير كارل ماركس وبشرح مبسط هو: «النقود التي تُستخدم لإنتاج مزيدٍ من النقود». لكن الطريقة التي يتم التعاطي بها مع تلك النقود، واختلافها من حيث التخزين والتوظيف في عملية الإنتاج بكل أشكاله، ومن... المزيد ←