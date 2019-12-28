آخر تحديث: 2019-12-28 14:26:10
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المهندس خميس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص: زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص اليوم والتي سبقتها خلال الأيام الماضية زيارات متتالية وميدانية لعدد من الوزراء لمناطق مختلفة من حمص تأتي بهدف رصد العمل والمشاريع على أرض الواقع وذلك تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً في محافظة حمص
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المهندس خميس: تأتي زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص انطلاقاً من هدفين أساسيين: أولهما أهمية الموقع الجغرافي لحمص في قلب سورية مما يجعلها نواة أساسية للتنمية، والهدف الثاني هو تحقيق ما يطمح له أهلنا في حمص ليكون واقع العمل أفضل في ظل الحصار المفروض على سورية
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مصرع 6أشخاص وإصابة 24 آخرين في حادث تصادم بمصر

التصنيفات: الحوادث,منوعات

ذكرت وسائل إعلام مصرية أن حادث اصطدام بين حافلة وسيارة نقل وقع بمنطقة وادي الدوم في العين السخنة، وأدّى الحادث إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين بينهم حالات خطرة.

وأشارت هذه الوسائل إلى أنّه تم إعلان حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة لاستقبال المصابين.

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التصنيفات: الحوادث,منوعات

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