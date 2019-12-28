آخر تحديث: 2019-12-28 14:26:10
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المهندس خميس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص: زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص اليوم والتي سبقتها خلال الأيام الماضية زيارات متتالية وميدانية لعدد من الوزراء لمناطق مختلفة من حمص تأتي بهدف رصد العمل والمشاريع على أرض الواقع وذلك تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً في محافظة حمص
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المهندس خميس: تأتي زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص انطلاقاً من هدفين أساسيين: أولهما أهمية الموقع الجغرافي لحمص في قلب سورية مما يجعلها نواة أساسية للتنمية، والهدف الثاني هو تحقيق ما يطمح له أهلنا في حمص ليكون واقع العمل أفضل في ظل الحصار المفروض على سورية
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إدارة المرور: جميع الطرق سالكة باستثناء طريق حوش عرب ـ رنكوس

التصنيفات: آخر الأخبار,حالة الطقس

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق العامة في المحافظات سالكة باستثناء طريق حوش عرب – رنكوس في ريف دمشق بسبب تشكل الجليد من جراء الأحوال الجوية السائدة في البلاد.

ونصحت الإدارة في نشرتها، صباح اليوم، السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث، مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.

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التصنيفات: آخر الأخبار,حالة الطقس

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