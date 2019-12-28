آخر تحديث: 2019-12-28 14:26:10
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المهندس خميس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص: زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص اليوم والتي سبقتها خلال الأيام الماضية زيارات متتالية وميدانية لعدد من الوزراء لمناطق مختلفة من حمص تأتي بهدف رصد العمل والمشاريع على أرض الواقع وذلك تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً في محافظة حمص
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المهندس خميس: تأتي زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص انطلاقاً من هدفين أساسيين: أولهما أهمية الموقع الجغرافي لحمص في قلب سورية مما يجعلها نواة أساسية للتنمية، والهدف الثاني هو تحقيق ما يطمح له أهلنا في حمص ليكون واقع العمل أفضل في ظل الحصار المفروض على سورية
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الغايب رئيساً لاتحاد الكرة

التصنيفات: آخر الأخبار,رياضة,رياضة محلية

زاهر بدران ـ تشرين:

فاز المرشح العميد حاتم الغايب بمنصب رئاسة اتحاد كرة القدم بنتيجة 52 صوتاً بفارق 7 أصوات عن المرشح الدكتور أنس السباعي 45 صوتاً، ضمن آخر جولة من الانتخابات التي أقيمت، اليوم، في مبنى اتحاد الكرة بمدينة الفيحاء الرياضية.

وكانت الجولة الأولى قد انتهت بفوز حاتم الغايب بـ 43 صوتاً وأنس السباعي 37 وفارق سرية بـ 17 صوتاً وخروجه من الجولة الأولى.

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التصنيفات: آخر الأخبار,رياضة,رياضة محلية

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