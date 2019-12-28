اختتام المرحلة الثامنة من دورة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز
اختتمت المرحلة الثامنة من دورة السلام الدولية لفروسية قفز الحواجز ذات النجمتين وذلك على أرض نادي باسل الأسد للفروسية بالديماس بريف دمشق.
وشهدت هذه المرحلة أربع مباريات اثنتين للفئة المتوسطة ومثلهما للفئة العليا حيث تصدرت الفارسة شام الأسد منافسات الفئة المتوسطة والفارس الأردني ابراهيم بشارات منافسات الفئة العليا علما أن المباريات جرت بنظام شوطين متتاليين يجتازهما الفارس وتكون النتائج حسب الأخطاء الأقل في الشوطين مع احتساب زمن الشوط الثاني .
وأسفرت المباراة الأولى للفئة العليا 145 سم عن فوز بشارات تلاه محمد جوبراني ثم عمرو حمشو فيما تصدرت الفارسة شام مباراة الفئة المتوسطة 130 سم تاركة الوصافة لهاني بدران الذي حل ثالثاً بمشاركته على جواد آخر.
وفاز بشارات بالمركز الأول ضمن المباراة الثالثة التي أقيمت للفئة العليا وحلت الفارسة شام الأسد في المركز الثاني وقتيبة الدغلي في المركز الثالث وعادت الفارسة شام لتتصدر المباراة الرابعة التي أقيمت للفئة المتوسطة وجاء هاني بدران في المركز الثاني والفارسة بشرى الأسد في المركز الثالث.
وكانت نتائج مباريات الفئة العليا للمراحل السبع الماضية من البطولة والتي أقيمت مؤخراً شهدت تصدر الفارسة شام الأسد في المرحلة الأولى والفارس احمد حمشو للمرحلة الثانية والرابعة والسابعة فيما تصدر الفارس عمرو حمشو في المراحل الثالثة والخامسة والسادسة.
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