آخر تحديث: 2019-12-28 11:56:50
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SANA camera escorts army soldiers in al-Sarman town in Idleb countryside after liberating it from terrorism

التصنيفات: Syria.Millenium

SANA camera escorts army soldiers in al-Sarman town in Idleb countryside after liberating it from terrorism

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التصنيفات: Syria.Millenium

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