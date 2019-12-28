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المهندس خميس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص: زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص اليوم والتي سبقتها خلال الأيام الماضية زيارات متتالية وميدانية لعدد من الوزراء لمناطق مختلفة من حمص تأتي بهدف رصد العمل والمشاريع على أرض الواقع وذلك تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً في محافظة حمص
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المهندس خميس: تأتي زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص انطلاقاً من هدفين أساسيين: أولهما أهمية الموقع الجغرافي لحمص في قلب سورية مما يجعلها نواة أساسية للتنمية، والهدف الثاني هو تحقيق ما يطمح له أهلنا في حمص ليكون واقع العمل أفضل في ظل الحصار المفروض على سورية
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كليتشدار أوغلو: يكفي تركيا مغامرات وحروباً سببها الوحيد عقد أردوغان الإخوانية

التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن تركيا لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المغامرات التي يقوم بها رئيس النظام رجب أردوغان لتحقيق أطماعه.

وعبر كليتشدار أوغلو خلال حديث لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في أنقرة عن رفضه لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا وقال: لن نصوت تأييداً لمذكرة الحكومة الخاصة بإرسال الجيش إلى ليبيا فيكفينا مغامرات وحروباً سببها الوحيد عقد أردوغان الاخوانية التي تدخل من أجلها في سورية فخلق لها ولتركيا ما يكفيه من المشاكل.

وشدد كليتشدار أوغلو على ضرورة الحوار مع دول المنطقة وفي مقدمتها سورية لمعالجة كل المشاكل العالقة وأضاف: يبدو واضحاً أن أردوغان يماطل ويتحجج بأمور غريبة لمزيد من التدخل في سورية والآن في ليبيا وهو ما سيزيد من مشاكل تركيا داخلياً وخارجياً.

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التصنيفات: آخر الأخبار,دولي,سياسة

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