كليتشدار أوغلو: يكفي تركيا مغامرات وحروباً سببها الوحيد عقد أردوغان الإخوانية

أكد زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض كمال كليتشدار أوغلو أن تركيا لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المغامرات التي يقوم بها رئيس النظام رجب أردوغان لتحقيق أطماعه.

وعبر كليتشدار أوغلو خلال حديث لمجموعة من ممثلي وسائل الإعلام في أنقرة عن رفضه لأي تدخل عسكري تركي في ليبيا وقال: لن نصوت تأييداً لمذكرة الحكومة الخاصة بإرسال الجيش إلى ليبيا فيكفينا مغامرات وحروباً سببها الوحيد عقد أردوغان الاخوانية التي تدخل من أجلها في سورية فخلق لها ولتركيا ما يكفيه من المشاكل.

وشدد كليتشدار أوغلو على ضرورة الحوار مع دول المنطقة وفي مقدمتها سورية لمعالجة كل المشاكل العالقة وأضاف: يبدو واضحاً أن أردوغان يماطل ويتحجج بأمور غريبة لمزيد من التدخل في سورية والآن في ليبيا وهو ما سيزيد من مشاكل تركيا داخلياً وخارجياً.

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