آخر تحديث: 2019-12-28 14:26:10
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المهندس خميس خلال لقائه أعضاء مجلس الشعب في محافظة حمص: زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص اليوم والتي سبقتها خلال الأيام الماضية زيارات متتالية وميدانية لعدد من الوزراء لمناطق مختلفة من حمص تأتي بهدف رصد العمل والمشاريع على أرض الواقع وذلك تمهيداً لعقد جلسة مجلس الوزراء غداً في محافظة حمص
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المهندس خميس: تأتي زيارة الفريق الحكومي لمحافظة حمص انطلاقاً من هدفين أساسيين: أولهما أهمية الموقع الجغرافي لحمص في قلب سورية مما يجعلها نواة أساسية للتنمية، والهدف الثاني هو تحقيق ما يطمح له أهلنا في حمص ليكون واقع العمل أفضل في ظل الحصار المفروض على سورية
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روسيا تبدأ إنتاج أحدث الطائرات

التصنيفات: منوعات

تبدأ روسيا بإنتاج طائرة “ام اس 21” والتي تعد أحدث الطائرات في القرن الحالي مع مطلع العام الجديد.

ونقلت “سبوتنيك” عن الشركة المصنعة للطائرة قولها: إن طالبي هذه الطائرات سيبدؤون تسلمها خلال عام 2020.

وسيكون لهذه الطائرة عدة أنواع منها إم إس 21/200 التي تتسع لما بين 132 و165 مقعداً و إم إس21/300 والتي تتسع لما بين 163 و211 مقعداً وإم إس21/400 التي تتسع لـ 250 مقعداً.

ومن المنتظر أن يتم تصنيع هذه الطائرات في مدينة إيركوتسك.

وكان وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف أعلن في أيلول الماضي أن هناك نحو 200 طلب مؤكد على طائرات ام اس 21.

تجدر الإشارة إلى أن طائرة إم إس21 حلقت للمرة الأولى في أيار 2017.

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التصنيفات: منوعات

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