مقتل شخص بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية كولورادو
قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار وقع اليوم داخل مركز تجاري في إحدى ضواحي دنفر في مدينة أورورا بولاية كولورادو الأمريكية.
وقالت إدارة شرطة مدينة أورورا في بيان: نحقق في إطلاق نار في مركز المدينة .. هناك وجود كثيف للشرطة على الجانب الجنوبي من المركز التجاري، داعيةً المواطنين إلى تجنب المنطقة.
ولاحقاً قال المتحدث باسم إدارة شرطة أورورا أنتوني كاماتشو للصحفيين: لا يوجد تهديد حالياً داخل المركز التجاري، ولا نعتقد أن هناك تهديداً لعامة الناس، موضحاً أنه يجري الآن التحقيق في إطلاق النار على أنه عملية انتحار.
ويقع المركز التجاري في نفس المدينة التي أطلق فيها مسلح النار في مسرح عام 2012 ما أسفر عن مقتل 12 شخصاً وإصابة العشرات.
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