8 ذهبيات و4 فضيات يحصدها النّجار والأمين ببطولة العرب لرفع الأثقال  

تألق جديد حققه لاعبا نادي الوثبة الرياضي برفع الأثقال مؤيد النجار وعبد القادر الأمين خلال مشاركتهما في بطولة العرب التي أقيمت في الأردن الشهر الحالي.

وحصل اللاعبان على ثماني ميداليات ذهبية وأربع فضيات في فئات الناشئين والشباب والرجال.

وفي تصريحه لمراسلة سانا الرياضية، بيّن اللاعب مؤيد النّجار أنه نال 3 ميداليات ذهبية في فئة الشباب ومثلها في فئة الرجال حيث خطف 160 كغ ونتر185 كغ، لافتاً إلى المنافسة القوية التي شهدتها البطولة والتي ضمت العديد من اللاعبين المميزين.

وأوضح النجار أن منافسيه الستة كانوا من اللاعبين الأقوياء، لكنّه وبفضل عزيمته وإصراره وتدريباته المكثفة قبيل البطولة فضلاً عن خبرته المكتسبة من والده بطل العالم طلال النجار تمكن من التغلب عليهم ليرفع علم الوطن في البطولة.

ونوّه النجار بأهمية المشاركات الخارجية كونها تتيح الفرصة لاكتساب الخبرة والاحتكاك مع اللاعبين الأقوياء إلى جانب دورها في التعرف على آخر مستجدات اللعبة.

من جهته، لفت اللاعب عبد القادر الأمين إلى أنه تمكن خلال مشاركته في بطولة العرب في الأردن من نيل ميداليتين ذهبيتين وأربع ميداليات فضية كما حطم رقمين سوريين بالنتر والمجموع حيث نتر145 كغ وسجل بالمجموع 261 كغ.

وأوضح أن لاعبي منتخبنا تميزوا بالبطولة من خلال أدائهم الملفت الذي عكس التطور الكبير الذي وصلوا إليه في مستوى اللعبة في سورية، مؤكداً أنّ هذه الإنجازات جاءت نتيجة الدعم والاهتمام الذي تلقاه اللعبة من الاتحاد الرياضي العام ونادي الوثبة إضافة إلى التدريب المتواصل.

وختم الأمين حديثه أن أهم ما يميز المشاركات الخارجية هو رفع علم الوطن وعزف النشيد الوطني أمام جميع المشاركين.

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