تجدد الفعالية الجوية وتوقعات بأمطار غزيرة وثلوج على المرتفعات

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية في معظم المناطق نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية رطبة في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن تتجدد الفعالية الجوية في أغلب المناطق مع أمطار مصحوبة بالرعد أحياناً وغزيرة فوق المناطق الشمالية الغربية والوسطى والساحلية والقلمون ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية العالية وتكون الرياح جنوبية شرقية في المناطق الشرقية والجزيرة وجنوبية غربية في باقي المناطق بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات والهطولات غزيرة ومصحوبة بالرعد أحياناً خاصة في المناطق الشمالية الغربية والساحلية والجزيرة ويحذّر من تشكل السيول في تلك المناطق كما تميل درجات الحرارة للارتفاع مع بقائها أدنى من معدلاتها بقليل بينما يستمر الجو بارداً ليلاً ويحذر من حدوث الصقيع في المرتفعات الجبلية وبعض المناطق الداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام …

السبت الأحد الإثنين دمشق 8-3 9-3 9-3 القنيطرة 5-4 6-4 5-3 درعا 9-4 10-4 9-3 السويداء 7-5 8-4 7-3 حمص 8-4 9-4 8-4 حماة 11-4 12-4 11-4 الحسكة 11-4 12-6 13-6 اللاذقية 17-8 17-11 16-8 طرطوس 16-8 16-12 15-9 حلب 8-2 9-4 10-3 ادلب 9-3 10-5 11-4 دير الزور 16-9 17-10 17-8 الرقة 10-7 11-9 11-7

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