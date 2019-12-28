خطة سودانية لإلغاء دعم الوقود تدريجياً في 2020
أعلن وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي عن أن الحكومة الانتقالية في السودان تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجياً في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام لتخفيف أثر تنامي التضخم.
وقال البدوي في معرض حديثه عن مشروع الميزانية للعام 2020، أمس الجمعة، إن الميزانية تقترح رفعاً تدريجياً عن دعم المحروقات، بينما أبقت الدعم على القمح وغاز الطبخ، مضيفاً: تقترح الحكومة تخصيص 9 مليارات جنيه سوداني (200 مليون دولار) لصندوق السلام والتنمية، بالإضافة لتخصيص 7% من الإيرادات للولايات المتأثرة بالحروب والنزاعات.
وتابع القول: من الصعب الحفاظ على تضخم منخفض وسعر صرف مستقر في ظل استمرار الدعم السلعي.
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