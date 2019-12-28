غوارديولا يرفع الراية البيضاء بعد خسارته أمام وولفرهامبتون

علّق المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، على خسارة فريقه الدراماتيكية، أمس الجمعة، أمام مضيفه وولفرهامبتون، في ختام مباريات الأسبوع الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز قائلاً: من الصعب لعب 80 دقيقة بعشرة لاعبين، لم نتمكن من الحفاظ على تقدمنا، لأذلك لا يمكننا أن نشعر بالأسف، لأننا قمنا بكل شيء لتحقيق نتيجة الفوز، وولفرهامبتون قاتل بشكل قوي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

وأشهر غوارديولا، الراية البيضاء بخصوص منافسة ليفربول على صدارة الدوري، بعدما ارتفع الفارق بينهما إلى 14 نقطة، معلقاً على حظوظ فريقه: من غير الواقعي التفكير في اللحاق بليفربول، ولا يجب التفكير الآن في المنافسة على اللقب، لقد سألوني مراراً حول هذا الموضوع، لكن لا يزال لدي الإجابة ذاتها.

طباعة