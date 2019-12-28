الجدري المائي تجبر المكسيك على إغلاق ملجأ للمهاجرين

قالت السلطات المكسيكية، مساء أمس، إن تفشي مرض الجدري المائي أجبرها على أن تغلق بشكل مؤقت ملجأ يأوي مهاجرين من أمريكا الوسطى أرسلتهم الولايات المتحدة إلى المكسيك مع سعي المسؤولين لاحتواء هذا الفيروس شديد العدوى.

وقال مسؤولون في ولاية تشيواوا المكسيكية في بيان إن الملجأ الموجود في مدينة سيوداد جواريز الشمالية على الجانب الآخر من الحدود من مدينة إل باسو في ولاية تكساس الأمريكية أغلق يوم الخميس بعد أن تم تشخيص إصابة 72 شخصاً من بينهم 69 طفلاً بالفيروس.

ولم يرد الملجأ الذي تديره الحكومة الاتحادية المكسيكية على طلب للتعليق.

ونقلت صحيفة إل دياريو المكسيكية عن مسؤول اتحادي قوله إن هذا الفيروس نقلته فتاة من هندوراس أعادتها الحكومة الأمريكية إلى المكسيك بموجب سياستها المعروفة باسم بروتوكولات حماية المهاجرين.

وقال مسؤولو صحة في ولاية تشيواوا إنه تم احتواء الفيروس ولم يبقى سوى أقل من 50 شخصاً فقط.

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