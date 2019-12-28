مبادرة « زكاتك خفّض أسعارك» تلقى الاستجابة .. والأسعار مقبولة

تشرين:

في محاولة منها لمواجهة ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة بشكل كبير لا يستطيع معه المواطنون الحصول على احتياجاتهم اليومية ولنشر قيم الدين والأخلاق ونشر ثقافتها, أطلقت وزارة الأوقاف مؤخراً مبادرة (الدين أخلاق -زكاتك خفّض أسعارك) لتطلب من التجار أن يكونوا عوناً لإخوانهم في تحمل الظروف المعيشية الصعبة والبيع بسعر التكلفة لمواد يختارونها وهي كيفية وحسب استطاعتهم وأن يعدوا تخفيض الأسعار زكاة وصدقة عن أموالهم كما أمر الإسلام وكما جاءت الأديان والقيم الأخلاقية وكذلك التعاضد والتكاتف في مواجهة الحرب الاقتصادية على بلدنا من أجل مجتمع سليم معافى ولقيت تلك المبادرة قبولاً من عدد من التجار الذين سارعوا إلى عرض بضائعهم بأسعار التكلفة عبر عدة فعاليات ووجد المواطنون في تلك المبادرة فرقاً جيداً نسبة إلى الأسعار الرائجة في السوق, كما انضمت إلى تلك المبادرة وزارة الإعلام بتخفيض أجور الإعلان على الفعاليات التجارية المشاركة في الفعالية وشاركت فيها أيضاً العديد من الفعاليات.

تجار وأطباء وفعاليات تنضم للمبادرة بدمشق

دمشق ـ نور قاسم:

منذ أن أعلنت وزارة الأوقاف عن «مبادرة الدين أخلاق.. زكاتك خفّض أسعارك» لوحظ تفاعل كبير من عدد من الفعاليات التجارية وغيرها للمساهمة في التخفيف عن كاهل المواطنين الذين أُثقل عليهم ارتفاع الأسعار الكبير.

ومن التجار الذين استجابوا لهذه المبادرة رجل الأعمال وسيم القطان الذي أطلق مبادرة «يلبغا الخير» التي تتضمن المواد الأساسية التي يحتاجها المواطنون بسعر التكلفة وذلك في مجمع يلبغا. وفي جولة ل«تشرين» داخل المجمَّع التقت صاحب المبادرة رجل الأعمال وسيم القطان الذي أشار إلى أن الهدف منها تخفيض الأسعار وأنها مبادرة مفتوحة، معلناً بحدة أنه في حال قيام التجار بمحاولة رفع الأسعار أكثر فحينها ستقوم المبادرة بالبيع بأخفض من سعر التكلفة، لافتاً إلى أنه سيضاف إلى المبادرة تخصيص خصم ٢٥٪ لفاتورة كل عسكري في الجيش العربي السوري..

واستغرب القطان الجشع الكبير الذي اتسم به عدد من التجار ولاسيما في المواد الأساسية وأضاف: سابقاً كان تجار الشام يعرفون أن الربح ليس على مادة السكر وإنما فقط الربح ببيع كيس الخيش، من دون عدّ المادة التموينية ربحاً، بينما الآن فإن تجار هذه المواد أصبحوا كل يوم أو يومين يرفعون الأسعار وهذا غير مقبول.

وأرجع القطان مشكلة ما عانته الأسواق من تخبط بالأسعار في الفترة الأخيرة إلى طمع التجار الذين تعاملوا مع الأمر تبعاً لسعر الدولار، مبيناً أن التعامل بهذه الطريقة غير منطقي، ولا يحق لأحد رفع الأسعار عن السعر الذي تضعه المؤسسات الحكومية التي تعطيه هامشاً للربح، ويجب أن يكون ربح المواد التموينية من ٦ إلى ١٠٪ ولكن درجة الطمع وصلت بالتاجر إلى رفع ربحه إلى ٢٥٪ وأكثر، منوهاً بأن كل البضائع الموجودة في السوق السورية مستوردة بموادها الأولية بسعر مدعوم وتالياً فإن التجار الذين يعلقون شماعة رفع أسعارهم على الاستيراد وعلى الدولار نقول لهم هذا أمر مرفوض.

وأكد القطان ضرورة مشاركة كافة التجار بهذه المبادرة وألا تكون المشاركة فقط حصراً على المواد الأساسية من قِبلهم وإنما أيضاً على كل المواد.

والتقت «تشرين» عدداً من المواطنين ضمن المجمع، حيث لفت علاء إلى أن المبادرة جميلة جداً والأسعار مقبولة مقارنة بالأسواق، وتمنى لو كانت هذه المبادرة تضم إضافة إلى المواد الأساسية بقية الاحتياجات الأُخرى.

من جانبها عبرت المواطنة سوسن عن فرحتها بالمبادرة وأشارت إلى أن الأسعار مقبولة وأن الفارق وصل لكل منتج في السوق إلى ٢٠٠ ليرة، وقال المواطن أبو أحمد: إن هذه المبادرة وفرت لنا حوالي ٢٥٠٠ ليرة، فلو اشتريت هذه الحاجيات من الأسواق لما استطعت توفير هذا المبلغ وربما أضفت فوقه لأتمكن من الحصول على هذه المواد!

بدوره أبو سهيل (من الباعة) بيّن أن هناك إقبالاً كبيراً على المنتجات وستكون المواد متوافرة.

يُذكر أنه كان هناك انضمام كبير من عدد من التجار وأيضاً الأطباء الذين خفضوا أجور العلاج لديهم، وأن وزارة الأوقاف أعلنت أن مجمع العثمان الوقفي الطبي الخيري التابع لها وفي ظل مبادرة (زكاتك خفّض أسعارك) سُيقدم عدداً من الخدمات الطبية والعلاجية، حيث المعاينة في جميع العيادات، وتصوير الإيكو، وجلسة غسيل الكلية، والدواء المتوافر كلها مجانية، والتصوير الشعاعي والطبقي المحوري، والتحاليل المتوافرة في المجمع بسعر التكلفة، وأن هذه المبادرة مستمرة مدة شهر بدءاً من ٢٣ الجاري.

في طرطوس دعوة لأصحاب المشافي الخاصة والعيادات

طرطوس ـ رفاه نيوف:

عشرات الفعاليات التجارية على مختلف أنواعها في محافظة طرطوس استجابت لمبادرة وزارة الأوقاف (الدين أخلاق.. زكاتك خفض أسعارك) ويوماً بعد يوم تزداد الاستجابة لهذه المبادرة التي تركت أثراً إيجابياً عند المستهلكين، وهذا ما أكده المواطنون من المبادرة التي شجعت بعض الفعاليات التجارية على تخفيض أسعار المنتجات وخاصة الغذائية وقالوا: لمسنا هذا التخفيض بشكل فعلي وتمنوا على بقية التجار الانضمام لهذه المبادرة.

وأكد المهندس حسان حسام الدين- مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس انضمام عدد جديد من الفعاليات إلى هذه المبادرة يومياً ومن مختلف مناطق المحافظة وقد بدؤوا البيع بأرباح بسيطة من مبدأ أن «التجارة أخلاق أولاً وأخيراً» ونحن نشجع هذه المبادرة التي ستخلق جواً من المنافسة الشريفة وتالياً انخفاض أسعار السلع.

وبين أمين سر غرفة صناعة وتجارة طرطوس كفاح قدور أن غرفة التجارة في طرطوس اجتمعت بعد إطلاق مبادرة وزارة الأوقاف، وأبدى جميع الأعضاء استعدادهم للانضمام إلى هذه المبادرة انسجاماً من مبدأ التكاتف والتعاضد خلال الأزمات الاقتصادية وأولها تخفيض الأسعار وهذا التخفيض لن يؤثر في ربح التاجر وربما ينخفض العائد المادي ولكنه يعوض من خلال زيادة حركة المبيعات وحركة دوران البضائع وكذلك انسجاماً مع المبدأ الديني الذي يقول: إن التاجر الحق هو الذي يكون رؤوفاً أميناً وصادقاً وهذه هي أخلاقيات التاجر، والمبادرة اليوم هي مبادرة حق ورحمة وتأتي انسجاماً مع الوضع السائد وتخفيف الأعباء على المواطنين، وأشار قدور إلى أن طرطوس استجابت للمبادرة من قبل التجار مع العلم أنه لا يوجد فيها تجار كبار مستوردون لذلك فإن المبادرة اليوم تنطلق عبر تجار صغار وقد تكون بأرباح متواضعة وتخفيضات متواضعة قد لا تظهر بشكل جلي للمستهلك.

وأكد الدكتور أحمد عباس (نقابة أطباء طرطوس) أن النقابة تعمل على تشجيع هذه المبادرة وهي- كما قال- مبادرة خير ورأفة ورحمة بالعباد في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي نمر فيها من خلال الاجتماع مع أصحاب المشافي الخاصة، إضافة إلى لقاءات مع أعضاء النقابة وتشجيعهم على الانضمام لهذه المبادرة.

«على غير العادة» بعض محال الفروج تطلق حملة لتخفيض الأسعار

ريف دمشق – علام العبد:

على غير العادة.. وفي خطوة لافتة للانتباه شهدت أسعار الفروج في منطقة القلمون انخفاضاً مفاجئاً عندما قام بعض أصحاب محال بيع الفروج في مدينة دير عطية بتخفيض أسعار الفروج، عبر حملة أطلقها نشطاء، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجاً على ارتفاع سعر الفروج في أسواق المدينة، الأمر الذي أسعد معظم الأسر الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود التي وجدت في «المبادرة الإنسانية» المنقذ من براثن تجار بائعي الفروج وجشعهم، في حين أثار إجراء إنساني كهذا امتعاض واستنكار العديد من أصحاب المحال المتخصصة في بيع الفروج التي تعودت جلد المستهلك بأسعار ما أنزل الله بها من سلطان.

وسجلت «تشرين» في بعض محلات بيع الفروج في القلمون انخفاضاً كبيراً في الأسعار، حيث تجاوز الفرق بين المحال التي تعمل على تخفيض أسعارها والمحال الأخرى ما يقارب ال 500 ليرة

أصحاب بعض محلات بيع الفروج في مدن منطقة القلمون، ممن عمدوا إلى إعلان سعر الكيلوغرام على الواجهة الخارجية التزموا «بالتسعيرة» المحددة من قبل (حماية المستهلك) في خطوة منهم لإعلان انخفاض أسعار الفروج، في حين إن الكثيرين غيرهم كانوا وما زالوا يرفضون الالتزام بالتعرفة التي يضعونها على الحائط في المحل كتحصيل حاصل.

حملة «خفض أسعار الفروج» في القلمون وجدت تفاعلاً كبيراً في صفوف المواطنين، في خطوة لإثارة انتباه المحال الأخرى و الجهات المسؤولة، ودفعها إلى التدخل من أجل مراجعة أسعار الدواجن، التي خلفت استياء في الأوساط الشعبية بعدما سجل سعر الفروج ارتفاعاً ملحوظاً في معظم الأسواق السورية.

وأرجع عماد الحمصي صاحب محل بيع فروج الارتفاع المسجل في الأسعار إلى الإقبال النسبي للأسر على استهلاك اللحوم البيضاء، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء كان سبباً في هذا الإقبال على لحم «الفروج» ما أدى إلى وفرة العرض، مقابل استقرار الطلب. ويرى وائل صاحب محل متخصص ببيع الفروج أن استهلاك الفروج من جانب الأسر القلمونية شهد ارتفاعاً متزايداً في الأشهر الأخيرة، ويجد هذا المؤشر تفسيره في كثرة العائلات التي تركت استهلاك اللحوم الحمراء بسبب ارتفاع سعرها ووجدت في «الفروج» الملاذ.

من جانبه مدير مكتب الخدمات في مجلس مدينة دير عطية محمود حسن أشار إلى أن عناصر مكتب الخدمات واللجنة الصحية في مجلس مدينة دير عطية واستجابة لتوجيهات محافظ ريف دمشق بالكتاب رقم 3210/ م. خ تاريخ 24/11/2019 يقومون بمراقبة وضبط حركة السوق والأسعار بشكل مستمر على مدار 24 ساعة يومياً وخلال جولاتهم على المحال التي تقوم بتخفيض أسعار الفروج وغيرها وجدوا أن الفروج الذي يباع للمواطنين بأسعار مخفضة مطابق للمواصفات الصحية وتمنوا أن تحذو المحال الأخرى حذوهم بتخفيض الأسعار وتأمل اللجنة الصحية ومكتب الخدمات من أصحاب بيع اللحوم الحمراء الانصياع إلى المبادرات الإنسانية، وتقوم بتخفيض أسعار اللحوم و السلع رأفةً بالمواطن!

الشيف عبدو بركسية مدير أحد المطاعم والمطابخ في دير عطية أكد أنه من الضروري جداً أن نقف إلى جانب بعضنا بعضاً في الشدائد ونقوم بالتخفيف على المواطن الذي بات الغلاء يقض مضجعه، وأشار إلى أن التخفيضات التي طرأت على أسعار الفروج جاءت بدعم من أصحاب الأيادي البيضاء ومنهم صاحب المنشأة السيد صفوان سلوطة الذي يبغي من تخفيضات أسعار الفروج الرأفة بأصحاب الدخل المحدود والعائلات الفقيرة .

في السويداء فعاليات تجارية تنضم إليها ..!

السويداء ـ سهى الحناوي:

انضمت محافظة السويداء إلى تلك المبادرة لكبح جماح الأسعار المستمر في المحافظة, حيث دعا عدد من المواطنين كل الفعاليات التجارية للانضمام إلى المبادرة ومراعاة الظروف الصعبة التي تواجهها سورية في الفترة الحالية بسبب الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري والحصار الاقتصادي.

(تشرين) جالت في أسواق السويداء وخاصة الفعاليات المشاركة بهذه المبادرة وكان أولها في شارع الكويت «سنتر المصري», حيث تم تجهيز سلة غذائية تحوي معظم المواد الأساسية بسعر التكلفة مثل: الرز – السكر- البرغل – الزيت -المعكرونة- الفول والعدس، وبيع بعض المواد بهامش ربح بسيط 5% كمصاريف عمال وأجور وفواتير كهرباء.

بدوره التاجر شفيق غرز الدين قال: إن المشاركة في هذه المبادرة تعكس شعور الحس بالمسؤولية تجاه المواطنين والتخفيف من همومهم، لذلك تم بيع المواد الأساسية التي تمس قوت المواطن كالسكر والزيت والسمنة والرز وغيرها بسعر التكلفة. إضافة لمساهمة محلات «طارق نصر للتجارة» بتخفيض بعض الأسعار.

كما أكد عدد من المواطنين أن فكرة المبادرة جيدة وتشجع أرباب الأسر على شراء مستلزماتهم اليومية ولاسيما المواد الغذائية بشرط أن تكون التخفيضات حقيقية.

المواطنة سمر الجغامي قالت: لمسنا تخفيضات جيدة على المواد الغذائية في المحال التي شاركت بمبادرة وزارة الأوقاف, مشيرة إلى أن الفعاليات التي شاركت بالمبادرة تشهد إقبالاً كبيراً وخاصة من ذوي الدخل المحدود.

ولفت سماحة شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع إلى دعمهم وتعاونهم مع مبادرة وزارة الأوقاف، والعمل على استمراريتها وخلق فريق واحد، وحث التجار على الانضمام إلى هذه المبادرة للتخفيف عن أهلهم وإخوتهم في ظل التحديات الصعبة التي تواجه الشعب السوري، مؤكداً أنه تم التنسيق مع غرفة التجارة في السويداء لتمتين التكافل الاجتماعي من خلال بيع سلعة واحدة أساسية على الأقل من كل تاجر بسعر التكلفة ريثما يتم ضبط الأسعار.

من جهته مدير مكتب أوقاف السويداء الشيخ نجدو العلي أشار إلى أن مبادرة وزارة الأوقاف في محافظة السويداء تتحقق بالتعاون مع مشيخة العقل، وأن التجار بفطرتهم الخيرة تجاوبوا مع هذه المبادرة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الارتفاعات الخانقة للأسعار، لافتاً إلى أن التجار هم في النهاية من نسيج المجتمع السوري ويشعرون بوجعه. داعياً لجميع التجار بالرزق ومتمنيا أن يحذو بقية التجار حذوهم في المشاركة بالمبادرة لتحقيق التكافل الاجتماعي وتقاسم العمل المشترك.

تخفيضات تصل إلى 25 % في درعا

درعا ـ وليد الزعبي:

اتسعت مشاركة مختلف الفعاليات التجارية في أسواق محافظة درعا في المبادرة التي أطلقتها وزارة الأوقاف بعنوان (الدين أخلاق زكاتك خفض أسعارك)، حيث تم تخفيض الأسعار بنسب تراوحت بين 10 و25% وذلك لمختلف المواد الغذائية والمنظفات والألبسة وحتى الأجهزة الكهربائية والموبيليا.

وفي لقاءات «تشرين» مع المواطنين أبدى عدد منهم استحسانه لهذه المبادرة ومدى التفاعل معها، لافتين إلى أنها أعطت نتائج إيجابية على صعيد خفض الأسعار أكثر مما أعطته إجراءات الرقابة التمونية، مشيرين إلى أن مخاطبة ضمير ووجدان الإنسان على ما يبدو تفلح لدى أغلبية التجار أكثر من الإجراءات العقابية، آملين أن تمتد مثل هذه المبادرات وتسود كظاهرة إيجابية تراعي الأحوال المعيشية الصعبة التي يمر بها الناس.

ومن جهتهم أشار عدد من أصحاب الفعاليات التجارية (باعة المفرق) إلى أنهم شاركوا في المبادرة من دافع إنساني، حيث يبيعون المواد بسعر التكلفة أو بنسب ربح ضيئلة، لافتين إلى أن المشكلة تكمن لدى التجار الكبار (باعة الجملة) فهم الحلقة الأكثر أهمية في تحديد مستوى الأسعار، وكلما خفضوا في أسعار المواد الموزعة للأسواق لمس المستهلك انخفاضها، وبيّن آخرون أن المبادرة تعزز روح التعاون والتآزر في هذه الظروف الصعبة التي أملوا أن يتم تخطيها بأسرع ما يمكن لتخف وطأتها عن الجميع، وذكر غيرهم أن المشاركة في المبادرة أخذت طابع المنافسة وهي ظاهرة إيجابية ينبغي تعزيزها واستمرارها. مدير أوقاف درعا والسويداء الشيخ أحمد الصيادي قال لـ«تشرين»: سنوات عجاف حاول الأعداء خلالها غزو هذا الوطن باستخدام الوسائل العسكرية فعجزوا واندحروا هم وأذنابهم، فقاموا بتغيير وجهة البوصلة نحو وسائل أخرى وفي مقدمتها فرض الحصار الاقتصادي الظالم على وطننا الغالي وعلى الليرة السورية، فرأت وزارة الأوقاف أن من واجبها الديني والوطني والأخلاقي بث روح التعاون والتراحم، فأطلقت مبادرة بعنوان (الدين أخلاق زكاتك خفض أسعارك).. هذه المبادرة التي لاقت قبولاً كبيراً عند تجار محافظة درعا الذين سارعوا كسائر أبناء سورية إلى المساهمة في هذه المبادرة لتخفيف أوجاع المواطنين وضيق العيش، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن أبناء سورية كالجسد الواحد في السراء والضراء.

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