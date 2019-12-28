صحيفة هنديّة: استمرار تدهور العلاقات بين تركيا والـولايات المتحدة

سَلَّطت صحيفة «ذا هيندو» الهندية في افتتاحيتها أمس الضوء على تفاقم التوترات المتزايدة بين تركيا وأمريكا، موضحةً أنها تهدد بزعزعة استقرار ووحدة الدول الأعضاء في حلف الشمال الأطلسي «ناتو» ولاسيما أن الجيشين الأمريكي والتركي هما أكبر الجيوش في الحلف.

وَهَّدد رئيس النظام التركي رجب أردوغان بإغلاق قاعدتين أمريكيتين رداً على العقوبات المقترحة من الجانب الأمريكي على أنقرة بسبب شرائها أنظمة دفاع وأسلحة روسية.

وتراجعت العلاقات بين واشنطن وأنقرة في السنوات الأخيرة بعد رفض واشنطن تسليم الداعية التركي المعارض فتح الله غولن. كما كان قرار الولايات المتحدة بدعم ميليشيات «قسد» بمنزلة ضربة أخرى لتركيا.

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