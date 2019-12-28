«ميدل إيست أي»: ابن سلمان يزيد تشوّه سمعة السعودية ويحوّلها إلى سجن كبير

أكد موقع «ميدل إيست أي» البريطاني أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان زرع الانقسام في منطقة الخليج بشكل لا يمكن إصلاحه, وأغرق المملكة في العديد من المشكلات, وقال الموقع في تقرير نشره أمس بقلم الكاتبة السعودية مضاوي الرشيد: المشهد الداخلي السعودي متناقض بين مزاعم «الإصلاح» وبين الاستمرار في القمع, خاصة أن ابن سلمان لم ينقذ سمعته بعد المغامرة العسكرية الفاشلة التي استمرت أكثر من خمسة أعوام على اليمن، وجريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، إذ تسبب كلاهما في تضاؤل الحماسة لمشروع ابن سلمان لجذب المستثمرين الدوليين والاكتتاب العام في شركة «أرامكو» النفطية.

وأضاف الموقع: رغم الضجة التي رافقت خطط التحرير الاجتماعي والاقتصادي التي أعلنها ابن سلمان، ظلت موجات الاعتقال التعسفي مسألة شائكة إذ تم احتجاز المزيد من المثقفين والمهنيين وما زال معظمهم ينتظرون المثول أمام المحكمة, كما وجد علماء الدين والناشطون الحقوقيون أنفسهم وراء القضبان لفترات طويلة من الزمن, وحسب الموقع, أنه من دون ضغوط فاعلة من المجتمع السعودي أو المجتمع الدولي، يتعرض الناشطون المسجونون لخطر النسيان فيما عدا «الوسوم» المعتادة على «تويتر»، التي يتم الترويج لها من السعوديين في الشتات.

وأكد الموقع أن ابن سلمان يعد مسؤولاً عن الهجرة القسرية لمئات السعوديين الذين خرجوا بحثاً عن ملاذ آمن في الخارج، بعد أن حوّل نهجه غير المتسامح مع الأصوات الناقدة ورغبته التي لا هوادة فيها للسيطرة على جميع القرارات، المملكة إلى سجن كبير لأولئك الذين لديهم رؤى وآراء بديلة.

وتابع الموقع: لا يزال المجتمع الدولي متردداً في تأييد «الإصلاحات الاقتصادية» لابن سلمان ونتيجة لذلك، اضطرت المملكة إلى تقليص حجم اكتتاب «أرامكو» إلى نسبة 1,5% فقط من أسهم شركة النفط الحكومية العملاقة، وقصر المشاركة في الاكتتاب على المستثمرين المحليين, مشدداً على أنه طالما لا تتمتع المملكة بالشفافية والحكم وسيادة القانون، سيكون من الصعب تحقيق النجاح المالي العالمي الذي وعد ولي العهد به.

واختتم الموقع بالقول: لا يبدو العام المقبل مبشراً بالنسبة للسعودية، حيث يبدو أن القمع الراسخ والمغامرات الإقليمية سوف يستمران, فقد خذل ابن سلمان السعوديين والقوى الإقليمية والمجتمع الدولي على حد سواء, إذ لم يثبت نجاحه سوى في تقويض مصداقية المملكة وتشويه سمعتها بشكل لا يمكن إصلاحه.

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