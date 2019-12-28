واشنطن تعكر أجواء التهدئة التجارية مع الصين

رشا عيسى:

على الرغم من الأجواء الإيجابية والهدوء الذي سيطر على الجبهة التجارية بين بكين وواشنطن خلال الأيام الماضية, عادت التوترات لتطغى على الملف المعقد بين الطرفين مع إقرار الكونغرس الأميركي قانون الدفاع الذي يضع مزيداً من القيود التجارية على بكين بينما يقف الطرفان على أبواب التوقيع على المرحلة الأولى من اتفاق تجاري واسع كانا قد توصلا إليه بعد مباحثات شاقة وطويلة.

لا يستمر الهدوء كثيراً على هذه الجبهة لتشتد وتيرة الخلافات بين الجانبين مؤخراً حيث لا يزال الاتفاق ينتظر التدقيق النهائي وتنقيح بنوده ليقر بالشكل المرضي للطرفين وفقاً للجانب الصيني إلا أن القانون الجديد عكر أجواء الهدنة المؤقتة لأنه يمنع استخدام الأموال الفدرالية لشراء مقطورات وحافلات من الصين، ويبطّئ رفع العقوبات المفروضة على مجموعة (هواوي) العملاقة للاتصالات وهذا ما عقد الأمور وأثار غضب بكين التي رأت في بنود القانون وكأنها معركة لإسقاط جهودها الاقتصادية من باب السياسة وهي الساعية لترك بصمات استثنائية على مجريات الاتفاق التجاري مع واشنطن.

أكدت الصين أنها ستتابع عن كثب التداعيات على المشاريع التجارية الصينية خلال تنفيذ القانون وستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق المشروعة ومصالح الشركات الصينية.

من الواضح أنه يتم استغلال تحديد الموازنة في الكونغرس لمآرب سياسية والانسياق وراء أطروحات معادية لبكين وإفراغ الاتفاق من مضمونه حيث يحاول الرئيس الاميركي دونالد ترامب انتزاع بعض النقاط لتسخيرها إيجاباً في طريقه لرئاسة 2020 وتحقيق ولو اتفاق عالمي واحد يسجل في رصيده الانتخابي.

لم يتمكن ترامب من الهيمنة على الاقتصاد الصيني وبدا واضحاً أنه يعاني أيضاً من فقدان قرارات قادرة على استقطاب بديل قوي لبكين بما يتعلق ببعض الصادرات الزراعية, ورغم الرسوم القاسية والحرب الكلامية لم يتمكن من إجبار بكين على توقيع اتفاق وفقاً لشروطه وبتنازلات معينة ما تسبب بشلل في بعض أركان الصناعة الأميركية وأجزاء من المنتجات الزراعية، وبدورها لم تتردد بكين بالرد بالمثل برسوم مقابلة.

من أبرز علامات قانون الدفاع الجديد أنها تكشف مستوى التطرف والجنوح للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الذي يسود إدارة ترامب وهو ما تبين في محاولة الإدارة الحالية المنافسة في الميزانية الدفاعية عبر تظهير خيارات يمكن أن تكون أكثر تطرفاً مما سبق. ويدعو القانون الجديد إلى تعزيز الروابط العسكرية بين واشنطن وتايوان ودعم أعمال الشغب في هونغ كونغ، ما يعد تدخلاً سافراً في شؤون الصين الداخلية وانتهاكا خطيراً لمبدأ الصين الواحدة، ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، عن المتحدث باسم لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني يو ون تسه قوله: إن خطة الولايات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بذريعة الديمقراطية وحقوق الإنسان لن تنجح أبداً.

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