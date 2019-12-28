نظام أردوغان يسجن ستة صحفيين ويوقف 18 قاضياً ومدعياً عاماً عن العمل

تشرين – رصد

اعتقلت السلطات التركية ستة صحفيين من المعارضين لسياساتها وأوقفت عن العمل 18 قاضياً ومدعياً عاماً بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه هذا النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب التي جرت في تموز 2016.

إلى ذلك أصدر قضاء النظام التركي في اسطنبول احكاماً بسجن ستة صحفيين من صحيفة /سوجو/ المعارضة.

«سانا»

الفلبين: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا واصلت أمريكا التدخل بشؤوننا

تشرين – رصد

قال سلفادور بانو المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية أمس: إن مانيلا فرضت حظراً على دخول اثنين من أعضاء الكونغرس الأمريكي إلى أراضيها وستشدد القيود على زيارة المواطنين الأمريكيين إذا فرضت واشنطن عقوبات بسبب اعتقال معارضة بارزة في بلاده.

وقال بانو: لن نقف مكتوفي الأيدي إذا واصلوا التدخل في إجراءاتنا كدولة ذات سيادة, مضيفاً: سنفرض على المواطنين الأمريكيين الحصول على تأشيرات، في حال حرمان أي مسؤول فلبيني من دخول الولايات المتحدة.

«رويترز»

القوة «الصاروخية» اليمنية تستهدف معسكراً للعدوان السعودي

تشرين – رصد

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية صاروخ باليستي نوع بدر «بي-1» على معسكر لقوى «تحالف» العدوان السعودي في نجران. وأوضح المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الصاروخ الباليستي الذي استهدف معسكر قيادة اللواء التاسع عشر حرس حدود في بئر عسكري أصاب هدفه بدقة عالية، مؤكداً سقوط العشرات من الجيش السعودي بين قتيل ومصاب بينهم ضباط.

«المسيرة نت»

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