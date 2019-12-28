تشرين:

لعل الأشهر الأخيرة من عام 2019 كانت الأكثر صعوبة على الساحة الرياضية لكونها شهدت انتخابات الاتحاد الرياضي العام في كل مفاصلها، الأندية والاتحادات الرياضية وفروع الاتحادات الرياضية في المحافظات تمهيداً لانتخاب قيادة رياضية جديدة ومكتب تنفيذي جديد تكون مسؤولة عن رياضتنا مدة 5 سنوات قادمة، خلال شباط القادم، بالطبع تم توجيه الكثير من النقد لهذه الانتخابات التي أفرزت عقماً في قياداتنا الرياضية حيث لم تتمكن من إيجاد وجوه قيادية جديدة من الشباب مكتفية بالوجوه القديمة التي «أكل الدهر عليها وشرب»، وحملت هذه الانتخابات مع الأسف الكثير من المغالطات التي قد تدفع رياضتنا ثمنها غالياً من خلال عدم التغيير في مفاصلها الرياضية التي احتفظت بمواقعها على الرغم من عدم قدرتها على تحقيق المستويات المطلوبة كحد أدنى فبعض الاتحادات كانت خارج الزمن الرياضي محلياً وخارجياً ولم تتمكن من إقامة نشاطاتها المحلية مع تخلفها عن المشاركات الخارجية التي تكاد تكون شبه معدومة، وفي المقابل كان لبعضها نشاطها المميز ونتائجها الجيدة في الاستحقاقات التي شاركت فيها وتمكنت من الوصول إلى منصات التتويج في أكثر من مرة وكانت بحق الوجه الناصع لرياضتنا خلال العام المنصرم وتركت ارتياحاً كبيراً على الساحة الرياضية، فكان بطلنا مجد الدين غزال سفير رياضتنا إلى العالمية النجم الساطع في كل البطولات العالمية والقارية التي شارك فيها في بطولة الوثب العالي، كما كان لسباحتنا عبر السباح العالمي المتألق فراس معلا ومشاركاته العالمية الأثر الطيب في رياضة العام المنصرم مع سباحينا وسباحاتنا المتألقين والمتألقات، كذلك تركت استضافة سلة الناشئات بطولة غرب آسيا في دمشق انطباعاً رائعاً لكونها المرة الأولى التي تقام بطولة في دمشق منذ سنوات طويلة وكان الفوز ببطولتها فرحة كبرى لكل عشاق هذه الرياضة.

فالرياضة السورية حققت خلال العام 2019 العديد من الميداليات البراقة والمراكز المتقدمة والنتائج التي وصفت بالجيدة تارة وبالمقبولة تارة أخرى والتي كان لها وقعها على الساحة الرياضية السورية لدى اللاعبين الذين يسعدون بتحقيقهم الميداليات التي تزين صدورهم، وبالتأكيد كل ذلك عكسه الإعلام الرياضي من خلال نشره جميع المشاركات السورية الخارجية، وكانت «تشرين» سباقة دوماً ومازالت وستبقى مع تحقيق الإنجازات التي تنشرها على صفحتها الأولى، وكذلك على الصفحة الرياضية من أخبار وتقارير آنية ميدانية لجميع الألعاب محلياً وخارجياً وكذلك الملفات الرياضية مع صباح السبت من كل أسبوع، وتقف الصحيفة من خلال ما ينشر على مسافة واحدة من الجميع، إذ تسلط الضوء على الإيجابيات والإنجازات لتعزيزها وعلى السلبيات والإخفاقات لإيجاد حلول لها.

لذلك «تشرين» حرصت أن تنشر كما في نهاية كل عام حصيلة العام «2019» الرياضي وما حققته الرياضة السورية في جميع المحافل العربية والدولية والإقليمية والعالمية لتكون وثيقة ومرجعاً لجميع القراء والمتابعين وحتى الرياضيين الذين يتابعون الصحيفة باستمرار.

حيث تقاسم كادر الصفحة الرياضية العمل فيما بينه لإعداد «بانوراما رياضية» عن إنجازات رياضتنا وما تحقق على المستوى الرياضي فكانت حصيلة العمل كما هو وارد في الأسطر القادمة:

الأثقال بصمة

عندما قرأنا قرارات الإيفادات التي يصدرها المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام بشكل أسبوعي والتي من ضمنها جاء إيفاد بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال إلى أمريكا – «لاس فيغاس» في الفترة من 7-18/3/2019 للمشاركة في بطولة العالم للناشئين ببعثة مؤلفة من غاندي أسعد رئيس اتحاد رفع الأثقال، والمدرب قيس أسعد واللاعب أحمد العلي واللاعبة ماري جغيلي، استغربنا للوهلة الأولى أمر المشاركة، وقلنا فيما بيننا إنه قد يكون خطأ مطبعياً، ولكن عندما شاهدنا لاعبينا في البطولة، وفي مكان إقامة البطولة في إحدى صالات مدينة «لاس فيغاس» تأكدنا أن الخبر صحيح وليس نكتة رياضية أو خبراً مفبركاً أو خطأ مطبعياً،

وتعد هذه المشاركة الأولى من نوعها لرياضة رفع الأثقال في بطولة عالمية على أرض الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية رياضياً بعد مشاركتنا في أولمبياد أطلنطا عام 1996 وحصولنا على ذهبية مسابقة السباعي عبر بطلتنا الأولمبية غادة شعاع،

وفازت رباعتنا ماري ماجد جغيلي في فئة وزن 71 كغ بالمركز الرابع عالمياً مع مرتبة الشرف، وفي المركز السادس في رفعتي «الخطف والنتر» والخامس في الترتيب العام بعد منافستها بقوة ل 13 رباعة من نخبة بطلات العالم، حيث نافست بإرادة صلبة وحماس كبير وتصميم على الفوز وتحقيق أحد المراكز الثلاثة الأولى في الخطف الذي حال دون تحقيقه 1 كغ الذي أفقدها الميدالية البرونزية والمركز الثالث، وهذه نتيجة جيدة لرباعتنا الناشئة.

كما أحرز اللاعب أحمد العلي ثلاث ميداليات برونزية في البطولة نفسها، وجاءت البرونزيات الثلاث في منافسات وزن فوق 102كغ بالخطف 136كغ وفي النتر 173كغ وعلى مستوى المجموع العام.

كما ودع منتخبنا لرفع الأثقال العام المنصرم بتحقيق 114 ميدالية متنوعة ٥٤ ذهبية و٤٧ فضية و١٣ برونزية، وتربع على قمة البطولة العربية لجميع الفئات ناشئين وشباباً ورجالاً وسيدات ذكوراً وإناثاً الذي استضافها بمشاركة ١٦٨ لاعباً ولاعبة من 16 دولة عربية.

وجاءت عبر كل من الرباعين جعفر ميا وزن ٤٩ كغ (٢ ذهب، ١ فضة) ويحيى الغفير وزن٥٥ كغ (٣ ذهب، ١ فضة، ٥ برونز) وتوفيق فاته وزن ٦٧كغ ٣ فضة ١ برونز وربوع سليمان وزن ٥٥كغ ٦ فضة ماري حسن وزن ٦٤كغ ٦ذهب لبابة الشمالي وزن ٦٤ كغ ٦فضة، ميرنا حسن وزن ٧١ كغ (٦ ذهب ٣ فضة) ماري جغيلة وزن ٧٦كغ ٦ذهب وريما رشا وزن ٧٦ كغ (3 ذهب و٣ فضة)

وحنين احسان وزن ٨١ كغ ٦ ذهب ووزن ٧٣ عبد القادر الأمين (٢ ذهب، ٤ فضة) علي سعود (2 ذهب، ٤ فضة)

ووزن 81كغ مجد جغيلة (1ذهب و٢ فضة) ومحمد قربي ٣ برونز وفي وزن ٨٩ سعيد الجاسم (2ذهب، ١ فضة) ومحفوظ سأعود (١ فضة و٢ برونز) ووزن ٩٦ كغ عز الدين الغفير (٣ ذهب و١ فضة و٢ برونز) ووزن +١٠٩ مؤيد النجار ٦ ذهب

السباحة تتألق

حقق السباح العالمي فراس معلا المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة روسيا الاتحادية للسباحة في المياه المفتوحة لفئة الماسترز التي أقيمت على شواطئ البحر الأسود في مدينة انابا الذي بلغت مسافته2.5 كم وشارك فيه 147 متسابقاً من جميع الفئات، إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات السباحة السورية.

كما أحرز السباح العالمي فراس معلا الميدالية الذهبية في بطولة أوروبا لمسافة خمسة كيلومترات في سلوفينيا لفئة الماسترز ممثلاً لجمهورية روسيا الاتحادية بعد احترافه مع نادي كوبان الروسي وبمشاركة 57 من أفضل سباحي أوروبا.

واستطاع السباح معلا إحراز المركز الأول لمسافة خمسة كيلومترات لفئة 45-49 عاماً بزمن قدره 1.1.2 ساعة وحل ثانياً الروسي يوري ساراموتين ب 1.2.5ساعة ثم الألماني ديكمان ميشيل ب 1.2.6ساعة. وكان السباح معلا أحرز أمس المركز الثاني والميدالية الفضية لمسافة 3 كيلومترات في البطولة نفسها بزمن قدره 34.56.2 دقيقة.

كماأحرز لاعب منتخب سورية للسباحة أيمن كلزية ثلاث ميداليات ذهبية وأخرى فضية في بطولة ماليزيا الدولية بمشاركة عدة دول من آسيا وإفريقيا.

وجاءت الميداليات الذهبية في سباقات 200 متر فراشة و400 متر متنوع و1500 متر حرة والفضية في سباق 100 متر فراشة.

كما أحرز منتخب سورية للسباحة ميدالية فضية وبرونزيتين في بطولة الجائزة الكبرى «أوسترافا» المقامة في جمهورية التشيك sabah ونال أيمن كلزية فضية 100 متر فراشة وبرونزية 200 متر فراشة بينما أحرز عمر عباس برونزية 100 متر حرة

تواصل السباحة السورية تألقها في المحافل الدولية من خلال صعود سباحي المنتخب الوطني على منصات التتويج في بطولتي تايلاند وفرنسا الدوليتين. وحققت البطلة بيان جمعة الميدالية الفضية في سباق 100 متر حرة بزمن 57.29 ثانية في بطولة فرنسا الدولية بفارق 23 جزءاً من الثانية فقط خلف الإيطالية جورجيا روميي بينما أحرز السباح أيمن كلزية فضية سباق 200 متر فراشة بزمن 1.59.68 دقيقة في بطولة تايلاند الدولية. رئيس اتحاد السباحة فراس معلا أكد أن سباحي المنتخب يسيرون وفق خط بياني متصاعد في التحضير لبطولة العالم القادمة، لافتاً إلى أن بطولة فرنسا الدولية شهدت عودة قوية للسبّاحة بيان جمعة بعد توقف نحو عام عن المشاركة بداعي الإصابة إضافة إلى تحقيق كلزية رقماً سورياً جديداً في بطولة تايلاند الدولية وهو قريب جداً من الرقم التأهيلي لبطولة العالم.

كما أحرز السباح صالح محمد المركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة تايوان الدولية لسباق 10 كم.

إنجازات لافتة للكاراتيه

وحققت الكاراتيه نهوضاً كبيراً في اللعبة على مستوى الكوادر التدريبية والتحكيمية والإدارية، إضافة لإقامة البطولات المتنوعة محلياً، وهذا ما أثمر عن نتائج متميزة للاعبين واللاعبات في أهم البطولات المعتمدة دولياً، إضافة إلى محافظته على نشاطاته الداخلية التي نفذها بشكل منظم ورائع، كهدف لم يتراجع عنه لأنه الأساس في تطوير اللعبة ورقيها ونهوضها.

ويشار إلى أن منتخباتنا في الكاراتيه حققت إنجازات في غرب آسيا: ذهبيتان عبر ميس قره فلاح ووسيم خميس وخمس فضيات عبر اللاعبين واللاعبات عزام صيوح ومحمد دهيمش ورباب بشير وخلود علي وفضية الكاتا وفضية القتال الجماعي وثلاث برونزيات عبر فادي قره فلاح وعلي ضبوط وبرونزية القتال الجماعي، وذهبية بطولة الأندية العالمية عبر اللاعبة مريم طريفي، والبطولة العربية الرابعة التي أقيمت في تونس بفوز وسام أبو محمود بذهبية ولوتس قطيني برونزيتين وديانا محمد برونزية في بطولة الشارقة.

نتائج مشجعة للجودو

ساهمت أندية الجودو الوطنية السورية في إحراز 14 ميدالية متنوعة في بطولة الأندية العربية الممارسة للعبة التي استضافتها لبنان، واستمرت 3 أيام واقتصرت على الفئات العمرية الصغيرة تشجيعاً لها، وشهدت المنافسات مستويات متقدمة ما يدل على الاهتمام باللعبة على المستوى العربي، وفاز من لاعبي الأندية السورية: فئة الناشئات وزن 44 كغ: هديل الحوراني كرامة ميدالية ذهبية. وزن 52 كغ: سما كنعان، الرحى، ميدالية ذهبية. وزن 57 كغ: رؤى عبد الرحمن، الجولان، ميدالية فضية. وزن +71 كغ: سدرة المنتهى زعاويط، الجولان، ميدالية فضية. وزن 52 كغ: نور الهدى خنيفيس، الجولان، ميدالية برونزية. وزن 70 كغ: ولاء الحسين، الكرامة، ميدالية برونزية. الناشئون وزن 46 كغ: أحمد اليونس، الوثبة، ميدالية برونزية. وزن 55 كغ: محمد شاكر المصري، م. القنيطرة، ميدالية برونزية. وزن 73 كغ: أحمد دالاتي، قاسيون، ميدالية برونزية. وزن 50 كغ: أحمد أشقر، م. القنيطرة، مركز خامس. وزن 66 كغ: عمران السلوم، الوثبة، مركز خامس. وزن 73 كغ: محمد كعكة، الاتحاد، مركز سابع. وزن 81 كغ: أسامة حيبا، النضال، مركز سابع. وزن 60 كغ: عبد الرحمن أسعد، النضال، مركز خامس. وزن 55 كغ: نصر مان الدين، الرحى، مركز خامس. الشبلات وزن 44 كغ: ليلى كنعان، الرحى، ميدالية ذهبية. وزن 48 كغ: مرح عبد الحق، الرحى، ميدالية ذهبية. وزن 57 كغ: دانة النبواني، الرحى، ميدالية فضية. وزن 52 كغ: جيا المعلم، الكرامة، مركز خامس. الأشبال وزن 60 كغ: مجد حاج قدور، م. القنيطرة، ميدالية برونزية. وزن 38 كغ: عمر أبو عواد، عمال دمشق، مركز سابع. وزن 50 كغ: يوسف كلساتي، بردى، مركز خامس. وزن 50 كغ: أحمد القاعد، النضال، مركز خامس. وزن 46 كغ: يوسف أبو غزالة، النضال، مركز خامس. براعم إناث وزن 52 كغ: ساندا عبيد، الرحى، فضة. براعم ذكور وزن 34 كغ: محمد كامل، ع. دمشق، المركز السابع.

فضة وبرونز للريشة الطائرة

كما حقق منتخب سورية بالريشة الطائرة ميداليتين فضيتين وأربع ميداليات برونزية في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في الأردن.

ففي فئة 15 تحت سنة أحرز علي الكعود وناريمان البكر الميدالية الفضية للزوجي المختلط بينما نالت يارا السواس وبراءة العلي فضية زوجي البنات تحت 17 سنة.

وجاءت البرونزيات من نصيب يارا السواس فردي تحت 17 سنة وروني عثمان وعلي الكعود تحت 15 سنة زوجي وطلال الآغا وبراءة العلي للزوجي المختلط ومي اسماعيل وناريمان البكر لزوجي بنات تحت 15 سنة.

بانتظار الأفضل

تعثر منتخب نسور قاسيون للرجال في التأهل للدور الثاني من النهائيات الآسيوية التي استضافتها دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر كانون الثاني من هذا العام وخيب آمال جماهيره العريضة التي كانت تتمنى غير هذه النتائج، وبقي الدور الثاني عصياً على منتخبنا طوال المشاركات الست التي شارك فيها في النهائيات، وهذه النتائج المخيبة بالفعل لآمال السوريين ساهمت بإقالة المدرب الألماني بيرند شتانغه وبإقالة رئيس وأعضاء اتحاد كرة القدم وتعيين لجنة تسيير مؤقتة لحين موعد الانتخابات في 28 الشهر الحالي، لكن الانتخابات مرسومة بما يتعلق بأسماء الأعضاء وتبقى المنافسة على كرسي رئيس الاتحاد بين ثلاثة مرشحين بعد أن قدم العقيد زكريا قناة نفسه لمنصب نائب الرئيس، وهم العميد حاتم الغايب رئيس اتحاد الشرطة، وفاروق سرية رئيس اتحاد وأمين سر سابق، والدكتور أنس محمد السباعي الذي شغل أكثر من منصب في نادي المحافظة ومحافظة دمشق.

وبما يتعلق بمنتخب نسور قاسيون في التصفيات الحالية فيحتل صدارة مجموعته التي عدّها خبراء اللعبة أسهل من السهلة والتي ضمت إلى جانبه منتخبات غوام والفيليبين وجزر المالديف والصين، بعد الفوز مرتين على الفيليبين ومرة على غوام والمالديف والصين، وبانتظار أن يتابع الطريق نفسه في تتمة التصفيات المزدوجة لكأس العالم في قطر 2022 ونهائيات آسيا في الصين 2023.

كما تعثر منتخبنا الوطني للناشئين بالتأهل للنهائيات الآسيوية من خلال التصفيات التي استضافتها مدينة الدمام السعودية منتصف شهر أيلول الماضي في المجموعة الرابعة التي ضمته إلى جانب منتخبات عمان وباكستان والبلد المضيف السعودية، تحت إشراف المدرب الجديد محمد عقيل، حيث أعفى الجهاز الفني والتدريبي السابق بقيادة بشار سرور ومساعده ياسر لفاح نظراً للنتائج المتواضعة التي حققها، وعُيّن الأرجنتيني خوان ماركوس ترويا مشرفاً فنياً ومحمد عقيل مدرباً وهشام كردغلي مساعداً له، ومحمد بيروتي مدرباً لحراس المرمى، وعبد الوكيل المصري إدارياً ومحسن العوض معالجاً فيزيائياً وشادي الحسين مسؤولاً للتجهيزات.

بدوره خرج منتخبنا الوطني للشباب بكرة القدم بخفي حنين من التصفيات الآسيوية التي اختتمت منافساتها في العاصمة الطاجيكية( دوشانبيه) واحتل المركز الثالث في مجموعته التي ضمت إلى جانبه منتخبات لبنان وجزر المالديف وصاحب الأرض والجمهور المنتخب الطاجيكي الذي احتل صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية بدأها بالفوز الكبير على المنتخب المالديفي بتسعة أهداف من دون مقابل وعلى منتخبنا بهدف نظيف وعلى لبنان بالنتيجة ذاتها وتأهل إلى النهائيات، بينما احتل المنتخب اللبناني المركز الثاني بأربع نقاط وبفارق الأهداف عن منتخبنا بعد فوزه على المنتخب المالديفي بهدفين وتعادله مع منتخبنا بهدف، ومنتخبنا ثالثاً بأربع نقاط من فوز على المالديف بثلاثية مقابل هدفين وتعادل مع لبنان وخسارة مع صاحب الضيافة المنتخب الطاجيكي، والمنتخب المالديفي رابعاً وأخيراً من دون أي نقطة.

وبالعودة إلى نتائج منتخب الشباب لم تكن حسبما خطط لها الكادران الفني والتدريبي بقيادة المدرب سامر بستنلي، (فوزاً وتعادلاً وخسارة)، والمستوى والأداء بعيدان وغير مقرونين بالنتيجة إن صح التعبير، ضعف في خط الدفاع وحالات الاستحواذ الزائدة على الكرة لم يكن لها ما يسوغها والأنانية المفرطة من بعض اللاعبين لم تعط ثمارها في منافسات لم يقدم فيها المطلوب قياساً بمرحلة الإعداد والتحضير المثالية، وهذه خيبة أمل جديدة لكرتنا تضاف إلى خيبات الأمل السابقة التي منيت بها، منتخب الناشئين ودع التصفيات الآسيوية من دورها الأول قبل فترة وجيزة و«خرج من المولد بلا حمص»، وتبعه منتخبنا الشاب نحو الطريق نفسه، فما السبب في ذلك؟ ربما صبغات الشعر الصفراء لم تساعدهم في تحقيق أحلامهم في التأهل! ومن يتحمل المسؤولية عن هذا الخروج المخيب للآمال؟

بعيداً عن التصريحات

كنا نتمنى كجمهور كبير مشجع ومساند أن تكون الأقوال مقرونة بالأفعال، وهذا ما لم يحصل، وكل ما سمعناه من تصريحات القائمين على المنتخب من أن الخط البياني له يتطور من مباراة إلى أخرى مع إدخال أسلوب لعب جديد إلى كرتنا لم يكن لاعبونا على دراية به، لكن بطبيعة الحال المنتخب أضاف خيبة أمل جديدة لكرتنا.

القواعد العمرية

منتخباتنا في الفئات العمرية كانت تؤدي جيداً في السنوات الماضية وعلى العكس جميع المنتخبات تحسب لنا حساباً على عكس يومنا هذا، فجميع المنتخبات «تمر بنا مرور الكرام»، أضف إلى ذلك أننا كنا صيداً سهلاً لها جميعاً، فما الفائدة من الفرص إذا لم تترجم إلى أهداف، فكرة القدم أهداف، فإذا لم تسجل ستتلقى شباكك أهدافاً، وهذا ما حصل مع منتخبنا الشاب في هذه التصفيات التي نتمنى في المرات والمشاركات القادمة ألا تتكرر مثل هذه النتائج.

إعادة الثقة

هذه الخيبة أثرت بشكر كبير في نفوس جماهيرنا التي كانت تمني نفسها بتأهل منتخبنا إلى النهائيات، لكن هيهات ذلك، هذه النتائج السلبية أبعدت هذه الجماهير عن مساندة منتخباتنا، فكم من خيبات أمل تلقتها وخاصة في الآونة الأخيرة؟ ما يعني أن كرتنا بحاجة إلى نقلة نوعية تعيد الثقة بينها وبين جماهيرنا العاشقة والمشجعة والمساندة لجميع منتخباتنا في الخسارة قبل الفوز، وليكن العمل جاداً في المرحلة المقبلة على خروج كرتنا من هذا المأزق ومن ثم إعادة النظر في مشاركاتها الخارجية، لكيلا تكون المشاركة من أجل المشاركة فقط بعيداً عن النتائج.

الأولمبي تألق!

حجز منتخبنا الأولمبي مقعده في النهائيات بحصوله على أفضل مركز ثانٍ في التصفيات الأولمبية تحت سن 23، وفاز على منتخب قرغيزستان بنتيجة (2-0) وعلى منتخب الكويت بالنتيجة ذاتها وتعادل مع المنتخب الأردني (1-1).

ووقع الأولمبي في المجموعة الثانية بجانب منتخبات قطر واليابان والسعودية، التي ستنطلق منافساتها يوم الثامن من الشهر القادم في تايلاند، وقد شارك مؤخراً في بطولة دولية ودية في مدينة زهوهاي الصينية وتوج باللقب على حساب منتخبات الصين ومالي وطاجيكستان.

كرة السلة مقبولة

لا أحد يخالفني الرأي بأن عام ٢٠١٩ كان مقبولاً لاتحاد كرة السلة إذ أفلح في بعض الأمور وأخفق في أخرى حيث نجح بعودة السلة السورية للمشاركة في البطولات العربية وكذلك استضاف اجتماعات اتحاد غرب آسيا والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي ممثل آسيا هاغوب خاجاريان ووفوداً من دول اليمن والعراق ولبنان وإيران وتم خلال ذلك رفع الحظر عن الملاعب السورية والسماح لها باللعب على أرضها وبين جمهورها واستضافة البطولات.

ومع هذا لم يكن ذلك العام كما تحب وتشتهي كرة السلة السورية إذ شهدت بعض الإخفاقات والخسارات وجاءت أحوالها وأوضاعها غير ملبية للطموح ونتائج المنتخبات والأندية خلال مشاركاتها الخارجية كانت لا تسر الخاطر في ظل غياب لمبدأ الثواب والعقاب حيث وقف اتحاد اللعبة عاجزاً عن إيجاد الحلول للأزمة التي تعانيها اللعبة فغابت الخطط والبرامج ماجعل أشد المتفائلين بالسلة السورية يتشاءم لمستقبل مشرق لها حيث تلاشت خطط التطوير وغابت البرامج وتاهت اللعبة في ظلام دامس بعد أن عجز المعنيون عن إيجاد أي حيلة لإنقاذ سلتنا التي تتقهقر بعد الانتكاسات المتتالية التي تعرضت لها، ولو استعرضنا نتائج المنتخبات والأندية على الصعيد الخارجي فهي بكل تأكيد لا تسر الخاطر وأخفقت وتعرضت لخسارات وخرجت من كل البطولات وكانت ضيوف شرف فيها.

فمشاركة منتخبنا الوطني للرجال في تصفيات كأس العالم بالنافذة الأخيرة جاءت مخيبة بعد أن فقد حلم التأهل لكأس العالم بالصين لأول مرة في تاريخه إذ تعرض لخسارتين أمام منتخبي كوريا الجنوبية بنتيجة ٨٧/٧٤ نقطة وأمام الصين ٩٠/٥٩ نقطة وكان منتخبنا قد تعرض لخسارات سابقة أمام منتخبات الأردن ولبنان ونيوزيلندا.

كما شارك فريق الجيش في بطولة غرب آسيا التي أقيمت في بغداد وحل في المركز الرابع بعد تعرضه لثلاث خسارات متتالية أمام بتروشيمي الإيراني بنتيجة ٩٤/٧٣ نقطة وأمام نفط بغداد ٨٨/٦٠ نقطة وأمام تشيدور الإيراني ٨٠/٥٥ نقطة وفاز في مباراة واحدة على قلنديا الفلسطيني.

كما شارك فريق الوحدة بدورة دبي الدولية بعد غياب دام عدة سنوات ففاز على الجامعة الأمريكية ٥٧/٩٢ نقطة وعلى منتخب الإمارات ٧٦/٨٥ نقطة وخسر مع منغيتي الفلبيني ٨٥/٨١ نقطة وخسر مع الهومنتمن اللبناني ١٠٢/٨٨ نقطة ومع الرياضي اللبناني ٩٦/٧نقطة ليودع البطولة من الدور ربع النهائي.

الرماية تغط في نوم عميق

لم يعد خافياً على أحد أن الغياب طال المشاركات الخارجية للعبة الرماية حيث بات ذلك شبه دائم وتحول إلى خيبة أمل متواصلة منذ سنوات وأصبح محل تساؤل وحيرة واسعة النطاق من قبل جميع المتابعين للّعبة.. ماذا بعد هذا الغياب ألا من حل وأمل يعيد البريق لتلك اللعبة وينهي خصومتها الأقدم عهداً والأطول زمناً على منصات التتويج على صعيد البطولات العربية والدولية والأولمبية ورغم مرارة الغياب الدائم عن المشاركات الخارجية ومنصات التتويج إلا أن وضعها يبدو صارخاً فعلاً، فهذه اللعبة أصبح أمرها غريباً ولم تحقق أي مشاركة خارجية في مشهد يلخص عمق المشكلة في أروقة هذه الرياضة المهمة في معايير التقييم الرياضي لأي دولة في العالم وهذا الأمر ترك غصة في حلق محبيها وهي ترى انهيارها وغيابها عن الساحات والمشاركات الخارجية وبات العمل يحتاج جهوداً خارقة لإحياء الأمل في النفوس السورية على جلب الإنجازات بعد أن خبا بريقها وباتت مقصرة ويجب وضعها على المسار الصحيح واستقطاب الكوادر الشابة القادرة على العطاء وضخّ دماء شابة جديدة في جسد اللعبة لعودة الحياة إليها، فمن غير المعقول أن تبقى اللعبة محصورة بأشخاص من الجيل القديم.. ألم يحن الوقت لتجديد دم اللعبة وزج كوادر شابة قادرة على العطاء لسنوات وإبعاد من يتاجر بهذه اللعبة ويدخلها النفق المظلم.

تراجع في التايكواندو

لا يختلف اثنان على التراجع الكبير لرياضة التايكواندو التي لم تعد من الألعاب المتميزة وبات حالها يسير من سيئ إلى أسوأ وكان لها بعض المشاركات الخارجية برغم أن نتائجها لا ترتقي إلى مستوى الطموح والتطلعات وكانت نتائجها متواضعة وأن تحقيق البرونزيات في أي مشاركة لا يعد إنجازاً البتة.

حيث شارك المنتخب الوطني في بطولة روسيا الدولية وأحرز ميدالية ذهبية وفضيتين وثلاث برونزيات كما شارك في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي وأحرز ثلاث برونزيات وشارك في بطولة آسيا وأحرز ثلاث برونزيات كما شارك في بطولة بيروت الدولية وأحرز ذهبيتين وثماني فضيات واثنتي عشرة برونزية، وفي بطولة الفجيرة الدولية أحرز ذهبية وفضية وأربع برونزيات.

الكيك بوكسينغ حالتها صعبة

المتابع للعبة الكيك بوكسينغ يدرك تماماً أن اللعبة تعيش أسوأ أيامها وأن الأمور على أشدها ولاسيما أن الخلافات واضحة وعلنية بين الأعضاء فكل يوم نسمع معلومة جديدة وطرفاً يدين الآخر ويتهمه بكل ما أنزل الله به من سلطان وأن الأمور وصلت لطريق مسدود وأن اللعبة شهدت الكثير من الأخطاء والتجاوزات والاتهامات نتيجة المصالح الشخصية الضيقة ومن يتابع مسيرة اللعبة لم يتوقع ما وصلت إليه من تراجع في مستواها على الصعيدين المحلي والخارجي وباتت الخلافات واضحة في ظل عجز القيادة الرياضية عن وضع حد لهذه المهازل «لغاية في نفس يعقوب». ويستغرب المتابع لهذه اللعبة وقوف الاتحاد الرياضي العام موقف المتفرج وعدم تحريك ساكن لكل ما يجري في أروقة هذه الرياضة المهمة واقتصرت مشاركاتها الخارجية على بطولة أندية العالم التي جرت في الأردن وكانت الحصيلة ست ذهبيات وأربع عشرة فضية وثلاث برونزيات كما شارك المنتخب الوطني في البطولة العربية التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان بمشاركة عربية لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، وكانت الحصيلة أربع ذهبيات وست فضيات وثلاث برونزيات.

تميز في الفروسية

الفروسية السورية رياضة الآباء والأجداد كان لها النصيب الأكبر في الفعاليات الرياضية المحلية والدولية فساحاتها وصالاتها لم تخلُ من النشاطات والتنافس والتحدي ما جعل إنجازات فرسانها متواصلة ومميزة داخلياً وخارجياً وتصب في تعزيز سمعة الفروسية السورية، وتزيد من حضورها في المحافل الرياضية الدولية، فمحلياً تزاحمت البطولات والدورات وكان من أهمها البطولات الدولية

(بطولة دمشق الدولية ودورة الأغر ودورة الوفاء ودورة السلام الدولية المؤلفة من تسع بطولات وهي مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 إضافة للبطولات الوطنية وأهمها بطولة عيد الجيش والدوري وكأس الجمهورية وبطولة الرمضانيات وبطولة تيم سبيرت وبطولة الجمني، وأما خارجياً فأثبت فرساننا الأبطال أنهم حاضرون للتحدي والتميز فقد شاركوا في العديد من البطولات وكان أهمها بطولتي روسيا اللتين توج فيهما فارسنا أحمد حمشو بالجائزة الكبرى وأيضاً بالجائزة الكبرى والكبرى المصغرة 3 نجوم وهي مؤهلة لأولمبيات طوكيو، أما الجانب الآخر من الفروسية السورية والذي يتمثل بسباقات السرعة والتحمل فلم يخبُ وهجه وكان حاضراً بقوة ولا سيما إقامة مهرجان الشام الدولي بنسخته الأولى بمدينة المعرض القديم وإقامة العرض الوطني 8 للخيول العربية في نادي الباسل بالديماس وإطلاق تسعة سباقات دورية للسرعة نفذ منها 3 سباقات في دمشق و3 في حماة، كما أصدر مكتب الخيول في وزارة الزراعة كتاب الأنساب للخيول الذي يضم 1500 جواد عربي، وقد شارك مكتب الخيول أيضاً بمعرض الزهور بجناح تراثي كبير للخيول كما شارك في معرض دمشق الدولي بجناح وأقام مزادات لبيع الخيول.

عودة المنتخبات الوطنية لألعاب القوى للساحة الدولية

إنجازات متنوعة

2019وشهدت الكثير من النجاحات والتميز ولاسيما بعودة المنتخبات الوطنية للساحة الدولية وخاصة ً الفئات العمرية التي ستكون الرديف المناسب لأبطالنا الذين يمثلوننا على الساحة الدولية كالبطل مجد غزال ومحمد أمين سلامة، وظهور خامات ومواهب أثمرت إنجازاتها في بطولة غرب آسيا في لبنان باقتران الميدالية مع المستوى المتميز كما حقق منتخب ألعاب القوى للناشئين 15 ميدالية ملونة، وتعد هذه الخطوة الأولى لعودة أم الألعاب في سورية لعصرها الذهبي ب ال «400» متر للذكور والإناث والسباعي للإناث وبعض سباقات الرمي للمنافسة على الساحات الدولية، وقد تمكّن لاعبنا العالمي مجد الدين غزال من تعزيز رصيده الدولي بالكثير من الإنجازات لهذا العام وكان أهمها ذهبية بطولة آسيا، بينما حطم اللاعب محمد أمين سلامة الرقم السوري لأكثر من مرة في الوثب الطويل 7,78سم.

نشاط وحيوية للمبارزة

أما لعبة المبارزة التي طالت فترة ثباتها وخمولها فعادت وانتشت من جديد لتشهد بعض الإنجازات ولو كانت قليلة ومتواضعة في عام 2019، لكنها مؤشر ومبشر لإعادة الروح والنشاط إليها ، فعلى الصعيد المحلي أقيمت عدة فعاليات أهمها البطولات الداخلية للرجال والسيدات والمشاركة الفعالة في بطولة «لعيونك يا شام» وكذلك الأمر الإيجابي في المشاركة في الأولمبياد الوطني الرابع، بينما كانت إنجازاتها على الصعيد الخارجي مثمرة حيث حققت عربياً فضيتين وبرونزيتين بالبطولة العربية للناشئين والأشبال في الأردن، وفي البطولة العربية في الكويت حققت ذهبية وفضيتين وبرونزية وكذلك أحرزت ميداليات ملونة في البطولة الدولية في الأردن.

تألق الشطرنج المدرسي

أما رياضة الذكاء والعقل الشطرنج فلم تخرج عن دائرة الاهتمام والنشاط فقد كان لأبطالنا جولات وتنافس قوي أفرز العديد من الأبطال المميزين على الصعيدين الداخلي والخارجي، وقد نالت رياضة الشطرنج المدرسي أهمية خاصة خلال هذا العام من خلال الاهتمام بها وإدخالها في سياق البطولات والنشاطات المقترحة والمنفذة، فعلى الصعيد الداخلي أقيمت عدة بطولات ودورات شملت جميع الفئات تقريباً، وكانت نتائجها جيدة ومبشرة، وعلى الصعيد الخارجي أيضاً شارك أبطالنا في بعض الفعاليات الدولية وكان لهم الحضور اللافت والتقييم الإيجابي.

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