«ألبان حمص» في حلّة جديدة بإنتاج الحليب المعقم

إسماعيل عبد الحي:

تفتتح شركة ألبان حمص اليوم إنتاج الحليب المعقم في أول خطوطها الحديثة بعد تجربته التي وافق عليها رئيس مجلس الوزراء في عام 2017 أثناء زيارته الشركة من خلال مقترح وضعته إدارة الشركة لتطويرها وتطوير خطوط الإنتاج والبنية التحتية وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية ومناقشتها لدى هيئة تخطيط الدولة ووزارة المالية والموافقة عليها كاملة.

وقال مدير عام شركة ألبان حمص المهندس محمد الحماد: في بداية عام 2018 بدأنا العمل بتطوير الشركة وتنفيذ الخطة الاستثمارية المتضمنة إعادة تأهيل البنية التحتية للشركة وإعادة صيانة الأرضيات واستبدال شبكات الصرف الصحي وتأهيل وحدات المياه والبخار وتأهيل أبراج التبريد والتكثيف والمبخرات وشراء التجهيزات المساعدة من ضواغط هواء وضواغط تبريد بالتوازي مع الإعلان ووضع دفتر الشروط الفنية الخاصة لشراء ثلاثة خطوط إنتاج جديدة، خط لإنتاج الحليب المعقم وخط لإنتاج اللبن المعلب وخط إنتاج الجبنة المطبوخة (مثلثات) وتم التعاقد على الخطوط الثلاثة،وحالياً تم توريد خط الحليب المعقم وخلال الأسبوع القادم سيتم تدشين الخط بعد تأمين مستلزمات الإنتاج، وهذا الخط ينتج عبوات من مختلف الأحجام حسب متطلبات السوق ورغبات الزبائن ب(أمبلاجات) جديدة ومتطورة والبداية ستكون عبوات سعة واحد ليتر وأخرى 250 ميليغراماً وحليباً ذا نكهات للأطفال ونوه حماد بالصعوبة في تأمين مستلزمات الإنتاج لكون مواد التعبئة والتغليف هي مواد مستوردة.

وعن خط الجبنة المعلبة يقول حماد: تعاقدنا مع شركة إيرانية ونتيجة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على إيران أصبحت عندهم صعوبة في تأمين القطع والقوالب الأساسية لخطوط الإنتاج والخط عنهم أصبح كاملاً وهم بانتظار قالب التشكيل الأساسي وبمجرد تأمينه للشركة الصانعة سيتم توريده إلينا ومن المتوقع أن يتم ذلك في وقت قريب.

وفيما يتعلق بخط اللبن المعلب قال حماد:سيتم إنتاج اللبن المعلب واللبنة المعلبة ضمن عبوات سعة واحد كيلو غرام ونصف كيلو والتقديرات الأولية لتوريد هذا الخط سيكون بداية الربع الثاني من العام المقبل 2020 إذا كانت الأمور ميسرة والخط من إنتاج شركة إيرانية أيضاً وتجهيزاته كاملة يابانية وألمانية وطاقته الإنتاجية أكثر من 3 أطنان /ساعة وهي طاقة كبيرة جداً وسيشكل نقلة نوعية في الإنتاج لأن طاقته مرتفعة واستهلاكه للبخار والماء قليل جداً وسيوفر الهدر في مواد التعبئة والتغليف وتخفيض عدد ساعات العمل وتوقع حماد أن يتم استرداد قيمة الخط في مدى عامين فقط للوفورات المحققة إضافة للأمبلاجات الجديدة وهناك مرونة في صناعة عبوات مختلفة الأحجام وخطة التطوير هي على مدى ثلاث سنوات تنتهي في العام المقبل 2020

كما تحدث حماد عن الخطة الاستثمارية لعام 2019، مشيراً إلى أنه تم شراء سيارة مبردة تركيب أبراج تبريد لغرف التبريد وفي الخطة الاستثمارية لعام 2020 سيتم بناء مستودعات جديدة نتيجة التوسع في خطوط الإنتاج إضافة لبناء غرف تبريد جديدة وضمن الطلب المتزايد على الجبنة المطبوخة ضمن عبوات 500 غرام وضعت خطة استثمارية لتبريد وتركيب وتشغيل خط تعبئة آلي للجبنة المطبوخة مع الطباخات اللازمة لها إضافة لإجراء عمرة للتجهيزات الكهربائية وحسب التقديرات في نهاية عام 2020 ستكون الشركة محدثة بالكامل وأكد حماد أن تمويل هذا التحديث الذي يطرأ على الشركة هو من أرباح الشركة من دون الحاجة لقروض من وزارة المالية.

وعن أرباح الشركة قال: تجاوزت الأرباح في العام الماضي ال500 مليون ليرة وفي هذا العام هي بحدود ال300 مليون ليرة على الرغم من الصعوبات الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف وصعوبة تأمين مستلزمات الإنتاج وعن سبب التفاوت في الأرباح قال حماد: إن الشركة تعمل حالياً وفق عقود مبرمة مع القطاع العام والعقود سنوية وفق أسعار ثابتة والمتغيرات التي تطرأ خلال العام على أسعار الصرف ومستلزمات الإنتاج سوف تؤثر في التكلفة.

وفي الخطة الإنتاجية تجاوز الإنتاج ما قيمته 5 مليارات و200 مليون ليرة لغاية شهر تشرين الثاني الماضي والمنتج مسوق بالكامل وبنسبة تنفيذ 95 بالمئة من الخطة الإنتاجية للشركة حتى تاريخه وقامت الشركة باستلام كمية من الحليب الخام والبالغة 13 ألف طن بنسبة توريد 97 بالمئة من الخطة وهي تعمل بطاقتها الإنتاجية القصوى.

وتحدث حماد عن صعوبات نقص العمالة التي تواجهها الشركة هذه الأيام وسيتم ترميم النقص من خلال المسابقة التي أعلنتها وزارة الصناعة،إضافة لعدم وجود سيارات مبردة تستطيع الشركة من خلالها تسويق منتجاتها للمحافظات أو أحياء حمص ولم تتم الموافقة على هذا المقترح من الجهات المختصة لأسباب تتعلق بالأوضاع الراهنة، كما أن هناك صعوبة في تأمين مواد التعبئة والتغليف والمواد المستوردة الداخلة في العمليات الإنتاجية وتوفرها في الأسواق وقطع التبديل غير المتوفرة للآلات القديمة، حيث نلجأ لتصنيع البدائل محلياً لتستمر العملية الإنتاجية.

طباعة