ترحيل الأزمات

هني الحمدان:

أيام ثلاثة تفصلنا عن العام الجديد، معلناً رحيل العام الحالي الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة، كان محملاً بالعديد من الأزمات التي عانى منها الجميع، أوجاع نأمل أن تلقى حلولاً لكيلا يتم ترحيلها للعام الجديد، صحيح كانت هناك قرارات وخطوات جاءت خدمة للمواطن، لكن الآثار كانت كبيرة وثقيلة على كاهل الأجهزة الرسمية من جهة، وعلى المواطن دافع الفاتورة دائماً..! فالتحديات والصعاب فعلت فعلها، أمام محاولات الإدارات إيجاد بعض المنافذ والوسائل لتخفيف ما يمكن تخفيفه، لكن كانت النتائج ليست حسب المأمول، ليس على صعيد واحد، فقط المعيشي، بل أيضاً على مسائل التهاون وعدم المتابعة في الإصلاحات ككل…!

نعم صحيح هناك تحديات تعترض مسيرة الإصلاح بكل أنواعه، وكل ما تم حتى الآن من جانب بعض الوزارات هو محاولات سرعان ما تلقى التوقف المفاجئ، فقط تبقى الخطب المكرورة بلا فائدة أو أثر على أرض الواقع، وهذا ما عزز الشعور الذي يصل إلى درجة الجزم بأن الكثير من الأزمات والمشكلات والعقبات هي وليدة القرارات الخاطئة التي اتخذت في أوقات غير صحيحة..!

خطط إعادة هيكلة القطاع العام ومسائل الإصلاح وتأخيراتها أمور مضى عليها ردح طويل من الزمن، ومع مطلع ونهاية كل عام نسمع أن هناك جديداً، ومع الأسف، هكذا توجهات وقرارات بقيت رهينة التسويف، وهو ما يدلّل على ضعف الرؤية الإصلاحية وتراجع إدارتها في بناء منظومة إصلاح مستقبليّة تتعاطى مع قضايا المستقبل، والأكثر سوءاً من ذلك كله عدم التعاطي السليم عند حدوث أي أزمة..!

ما يحصل هو ذاك التأخر باتخاذ القرار المناسب وتَرحيل الحلول إلى مراحل لاحقة، ومحاباة بعض المديرين الفاسدين في بعض المفاصل، والوقائع تثبت يوماً بعد آخر مدى الإهمال والروتين الحاصل، ومن يشكك ما عليه سوى التعّمق والبحث في موضوع المناقصات الرسمية مثلاً ومن يتلاعب فيها من إدارات بدمها الفساد و«لهط» المال العام..! مثل كل تلك الفظاعات أدّت إلى تفاقم الأزمات الإصلاحية والمالية التي كان الأوْلَى بالحكومات عدم ترحيلها، مما ولّد مشكلات كبيرة، الجميع يدفع ثمنها الآن.

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