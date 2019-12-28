لأول مرة.. «تنين بحري» يضرب حياً سكنياً في طرطوس والأضرار محدودة

رفاه نيوف:

ضرب تنين بحري أمس جزءاً من حي العريض في مدينة طرطوس وهذه الظاهرة تحدث لأول مرة كما بين مدير الأرصاد الجوية في طرطوس محمود مبارك وأضاف: إن التنين ظاهرة طبيعية تحدث كل عام نتيجة خلل وعدم استقرار في الغلاف الجوي وتناقص كبير بالوسط المحيط مع حدوث ضغط جوي يصل إلى خمسين ميلي بار خلال دقيقة واحدة ليدور التنين عكس عقارب الساعة وقد يصيب ما بين بضعة أمتار ويصل إلى كيلو متر يأخذ كل ما يصادفه في طريقه، وسابقاً ضرب التنين الأراضي الزراعية أكثر من مرة في عدة مناطق بالمحافظة وأحدث أضراراً كبيرة فيها, أما الجديد والذي لم يحدث سابقاً في طرطوس أن يدخل التنين حياً سكنياً ولكن كان قطره صغيراً لم يتجاوز بضعة أمتار وكانت الأضرار محدودة.

وأشار مبارك إلى أن المحافظة ستبقى تحت تأثير المنخفض الجوي وفي حالة عدم استقرار ويخف تأثيره خلال اليومين القادمين لتعود فاعلية المنخفض يوم الأحد، مبيناً أن كمية الأمطار المتساقطة على المحافظة خلال يوم الخميس وحتى صباح الجمعة تراوحت ما بين 30-81 مم أعلاها في عنازة بانياس 81 مم وأقلها في مركز تنبؤ طرطوس 30 ملم لتبلغ مجموع الهطلات المتساقطة في المحافظة حتى اليوم 504 مم من المعدل السنوي والبالغ /848/ مم وهي أمطار ممتازة على الرغم من أن معدل هطلات العام الماضي ولمثل هذه الفترة من السنة تجاوز ال/600/ مم.

من جهته أكد المهندس مظهر حسن مدير بلدية طرطوس في اتصال هاتفي أن أضرار التنين الهوائي اقتصرت على أضرار مادية محدودة للوحات إعلانية وواجهات محال وبعض الأشجار.

وأكد المهندس علي يونس مدير الزراعة في طرطوس عدم وجود أضرار في الأراضي الزراعية بالمحافظة باستثناء تنين بحري ضرب وطى حصين البحر التابعة لناحية السودا, ما أدى إلى تضرر حوالي /12/ بيتاً بلاستيكياً. ونتيجة ارتفاع موج البحر لأكثر من ستة أمتار دخلت مياه البحر لعدد من المنازل والأزقة في جزيرة أرواد وهذا ليس بالجديد- كما ذكر أهالي الجزيرة- ففي كل عام تشهد الجزيرة هذه الأمواج العالية التي تدخل الأزقة والحارات الغربية والجنوبية من الجزيرة حيث يكتسح الموج المكاسر الصخرية والجدار الفينيقي المهدم.

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