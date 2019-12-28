مطالبات بإحداث جمعية لأصحاب مزارع الأبقار والدواجن

اللاذقية - يوسف علي:

تعود بعض أسباب لجوء بعض مربي الأبقار أو الدواجن في اللاذقية إلى مخالفة إنشاء المزارع لأسباب عدة منها: الطبيعة الجغرافية لمحافظة اللاذقية, الحراج والأراضي الزراعية والتقسيمات الإدارية وتداخل البلديات, بالإضافة إلى تشابك المخططات التنظيمية وضيق المساحات المتاحة.

وأوضح مدير الزراعة في اللاذقية المهندس منذر جميل خيربك ل «تشرين» أن دائرة الإنتاج الحيواني التابعة للمديرية تعمل على تطوير الإنتاج الحيوانى وإصدار تراخيص المباقر والدواجن في المحافظة والقيام بجولات على مزارع الإنتاج الحيواني للتأكد من مزاولة العمل وتوجيه الإرشادات الفنية الخاصة بالتربية ومتابعة عمل المسالخ لضبط ظاهرة الذبح العشوائي لإناث الحيوانات وضبطها ضمن الحدود المسموح بها في الخطة الإنتاجية وإدخال كل البيانات الواردة من الفنيين البيطريين في الوحدات الإرشادية لمصلحة المشروع الوطني لترقيم الأبقار المحلية إلى قاعدة البيانات في الحاسوب بمعدل 500 الف بيان سنوياً.

وأضاف مدير الزراعة بأن عدد مزارع المداجن المرخصة بلغ 130مزرعة تحوي 1290840 طير دجاج و 28 مزرعة أبقار تحوي 1311 رأس بقر (حيث إن حوالي من 40% إلى 50% من الأبقار (جافة) أما معدل إنتاجية البقرة وسطياً فيبلغ 5,5 أطنان من الحليب) وأيضاً مزرعة تسمين عجول واحدة تحوي 65 رأساً و4 مزارع مختلطة (حلوب وعجول تسمين) طاقتها 582 بقرة حلوب و188عجل تسمين تنتج حوالي 3 آلاف طن سنوياً مع مراعاة أن هذه المزارع موسمية الإنتاج. ومزرعة أغنام طاقتها 102رأس و13 مدجنة و8 مباقر قيد الترخيص, ومعظم مزارع الأبقار صغيرة بمعدل حوالي 10 أبقار للمزرعة الواحدة ماعدا مزرعة بريف جبلة فيها حوالي 400 رأس بقر. وتحصل المزرعة المرخصة على القروض من المصرف الزراعي وعلى مادة المازوت المدعوم وعلى الأعلاف.

كما أوضح رئيس دائرة الإنتاج الحيواني المهندس لؤي كامل أنه تم إرسال ملاحظات إلى (وزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة والمحافظة…) حول القرارين 87ت و88ت الناظمين لترخيص منشآت الإنتاج الحيواني تتركز على إلغاء البعد عن منطقة الحماية بالنسبة للقرار 87/ت والاكتفاء بأن يكون الموقع المقترح خارج منطقة الحماية, وبالنسبة للقرار88/ث أن يكون البعد 200متر عن منطقة الحماية. وإلغاء مندوب الشؤون الزراعية في لجنة الكشف وإشراك مندوب دائرة الأراضي في اللجنة وتخفيض المسافات المطلوبة بين الموقع المقترح والمنشآت الخاصة أو العامة المرخصة إلى النصف, وإلغاء شرط البعد عن الحراج بأن يكون خارج حدود الأراضي الحراجية مع تحقيق الوجائب المفروضة على البناء وزيادة مدة الموافقة المبدئية من 6 أشهر إلى سنة والسماح بتمديد 6 أشهر أخرى لتنفيذ البناء وما يتعلق بذلك من قبل مديرية الزراعة, وإعفاء مزارع ومنشآت تربية الحيوان من بيان المقدرة الإنتاجية للأرض والتوسط لدى نقابة المهندسين لتخفيض الرسوم المفروضة على تصديق المخططات الهندسية أو جعلها شرائح.

والتقت «تشرين» عدداً من مربي وأصحاب مزارع الأبقار والدواجن حيث طالبوا بضرورة إحداث جمعية تمثل مطالبهم على غرار جمعيات مربي المواشي أو الثروة الحيوانية في بعض المحافظات.

وتشكل ظاهرة المزارع المخالفة تكاليف إضافية بإنتاج مواد أساسية من الألبان والأجبان, إذ ليس لها صلاحية استجرار مستلزمات الإنتاج بالسعر المدعوم وبصعوبة توفيرها, ثم إنها غير مراقبة من حيث الإنتاج وغيره من الشروط البيئية والصحية, ما يشكل خسارة للمستهلك أيضاً وخسارة لمؤسسات الدولة ونقاباتها ذات العلاقة, إذ إنها تحرم من رسوم الترخيص وتوفير فرص عمل إضافية وتأمين حقوق العاملين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية!!

فمتى يلزم أصحاب هذه المزارع بالعمل على ترخيصها وتوفير التسهيلات والقرارات المحلية لإمكانية ترخيصها وتنظيمها لمصلحة المنتجين والمستهلكين ومؤسسات الدولة؟!!

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